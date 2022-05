El Gobierno de Aragón suma el apoyo del Pirineo para exigirle al COE una propuesta "más equilibrada"

El Gobierno de Aragón ha sumado este domingo el apoyo de los responsables políticos y empresarios del Pirineo altoaragonés para exigirle al Comité Olímpico Español una propuesta "más equilibrada" que los últimos planteamientos recibidos de manera informal. El mandato de los tres valles con instalaciones de esquí (Aragón, Tena y Benasque) es claro: hay que seguir negociando "hasta el final".

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha estado reunido durante más de dos horas con los representantes del Pirineo aragonés, en una cita de la que no se han podido tomar imágenes, pero en la que después sí han hablado los portavoces de los distintos valles, además del consejero.

Era, según han lamentado los alcaldes de Benasque y Sallent de Gállego, la primera vez que el Ejecutivo aragonés les convocaba para hablar de propuestas. El contacto, a partir de ahora, han dicho, será más fluido.

La reunión ha servido para explicar los motivos técnicos que han llevado al Ejecutivo autonómico a rechazar la última propuesta del COE, que retiraba de Zaragoza el patinaje artístico y tan solo dejaba en Cerler una de las pruebas del freestyle, el halfpipe, que apenas mueve a 80 deportistas.

Una de las reivindicaciones claras tras la reunión, en la que no se ha hablado de nuevas propuestas concretas por parte de Aragón, es que la comunidad reciba al menos parte de las pruebas del esquí alpino. Sería "innegociable" para el territorio, por la repercusión a nivel de deportistas, impacto audiovisual y de espectadores que genera la prueba reina de los Juegos Olímpicos de Invierno.

"Técnicamente la propuesta del COE es una candidatura inviable y nos estaría abocando a que el COI no la aceptaría y por lo tanto, perderíamos la candidatura; y en segundo lugar, porque no recoge las aspiraciones que tiene Aragón de que sea una candidatura equilibrada", ha resumido Faci después de la reunión.

El consejero de Deportes insistió en que Aragón "va a seguir insistiendo en una candidatura conjunta con Cataluña y equilibrada" y en que "Aragón no va a tirar la toalla hasta el último momento".

La DGA todavía no ha recibido de forma oficial la última propuesta que fue trasladada por Alejandro Blanco, presidente del COE, a través de una conversación telefónica con el propio Faci, por lo que hasta que no se reciba en el Pignatelli, el Gobierno aragonés no hará el siguiente movimiento con una nueva contrapropuesta.

Sobre ese nuevo planteamiento de reparto, Faci ha rechazado dar detalles. "Tendrán que estar representados los valles y las estaciones, con pruebas representativas, que no sean marginales, y eso es lo que hemos planteado siempre. Nosotros no queremos tener más que nadie, sino estar en equilibrio", ha recalcado.

Sin detalles de la contrapropuesta

Conseguir atraer a Aragón alguna de las pruebas del esquí alpino es uno de los retos irrenunciables. Aunque no lo ha dicho con concreción el consejero, los alcaldes del Pirineo señalan a la prueba reina como imprescindible para poder ofrecer una imagen adecuada del Pirineo aragonés, con instalaciones especializadas precisamente para esta disciplina.

"Lo que tenemos que hacer es no perder nada de lo que tenemos, y que las pruebas más representativas estén repartidas entre Aragón y Cataluña", se ha limitado a decir Faci. "El equilibrio debe estar en el número de esquiadores, sedes, de estaciones, y en la calidad de las pruebas. No hablamos de 300 esquiadores más o menos. Pero si nos dan 80 y se llevan 300, no hay equilibrio", ha incidido.

Después de la ausencia de noticias desde el COE de la semana que hoy acaba, el Gobierno de Aragón espera noticias en las próximas horas o días. "Esperemos que en los próximos días nos llegue la notificación y que se abran las vías para volver a hablar en una mesa", ha reclamado el consejero.

El esquí alpino y el resto de "cromos"

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón (PSOE), ha sido algo más explícito sobre el tipo pruebas que reclama el territorio para poder hablar de una candidatura "equilibrada".

"Quitado el biatlón y el fondo, el curling y el hockey, todo lo demás son cromos que se pueden cambiar. Lo que no es aceptable es que el Pirineo Aragonés no tenga pruebas de esquí alpino, de montaña, snowboard, o freestyle... es decir, de pruebas de nieve en los valles aragoneses", ha resumido el primer edil socialista.

En el caso de Jaca, ha recordado, ha sido criticado por no pelear por el hockey. Pero Ramón aboga por aprovechar las instalaciones existentes y ser "realistas". "Jaca no puede plantearse hacer dos pabellones de 15.000 personas. Sería tirar el dinero y machacar el medio ambiente. Jaca tiene una instalación que es la única de España que puede ser olímpica, en curling, y vamos a explotar lo que tenemos", ha reivindicado.

Respecto al alpino, ha considerado que es clave para poder reequilibrar la propuesta. "Sin pruebas de esquí alpino es imposible equilibrar y dar presencia a los tres valles, pero es que además nos jugamos el futuro socioeconómico del territorio", ha comentado.

"El fondo y el biatlón son pruebas muy importantes mediáticamente y van a generar posible desarrollo, pero tenemos que ser conscientes de que van a dar desarrollo en un valle, que es el que tiene las instalaciones. Pero no va a dar desarrollo al valle de Tena ni al de Benasque", ha lamentado.

Negociar con Cataluña

El alcalde de Sallent de Gállego, el popular Jesús Gericó, insistió en que "Aragón necesita las olimpiadas". El primer edil ha recordado que no ha participado en ninguna otra reunión ni en el resto de la negociación.

"Estamos en el minuto 85 de partido y ha habido negociaciones que nosotros no hemos conocido, tan solo las hemos conocido por la prensa", ha comentado. "Cuando haya un acuerdo o un no acuerdo del COE haremos las valoraciones oportunas", ha señalado. Ha insistido en que la propuesta que salga con acuerdo tenga el "aval técnico necesario". "No sirve llegar a un acuerdo de llevar le fondo en Formigal si luego no hay unos técnicos que lo avalen", ha añadido.

Asimismo, Gericó ha puesto el foco sobre la dificultad de negociar con Cataluña. "Negociar con gente como Cataluña, a día de hoy, políticamente es muy complicado. Aragón es una potencia muy fuerte en esquí, a la altura de Cataluña sin lugar a dudas, pero la posición política que tiene Cataluña frente a Aragón desde luego nos deja en una posición más débil", ha manifestado.