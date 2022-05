Los intervalos nubosos presidirán hoy el cielo de Zaragoza en una jornada dominical en la que no se descarta llegar sin problema a los 35 grados centígrados de temperatura máxima a media tarde. La mínima, por otro lado, podría no bajar de los 16 grados a primera hora de la mañana. Eso se desprende de los datos que publica en su página web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por lo tanto, otro día primaveral con tintes veraniegos, aunque con la previsión de que el Sol no estará solo en lo alto mucho rato. Casi siempre acompañado. El viento soplará flojo o moderado casi siempre de componente sureste.

En el resto de la comunidad, la Aemet anuncia para este domingo también intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna con probables chubascos y tormentas en el Pirineo, sin descartarlos de forma aislada en el resto del territorio. Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso y el viento soplará flojo a moderado de componente sur, con rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo. En Huesca capital, 17 grados de mínima y 31 de máxima; y en Teruel capital, 10 de mínima y 28 grados de máxima. Predicción para los próximos días Día 16 (lunes) : Intervalos de nubes altas. En el Pirineo y en la Ibérica, nubosidad de evolución diurna por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo variable.

: Intervalos de nubes altas. En el Pirineo y en la Ibérica, nubosidad de evolución diurna por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo variable. Día 17 (martes): Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y la Ibérica. Temperaturas en ascenso. En la mitad norte, viento del sur y sureste flojo con intervalos de moderado y en la mitad sur, viento del suroeste flojo. Consulta aquí la previsión del tiempo en todos los municipios de Aragón.