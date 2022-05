El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha criticado este lunes que al PSOE "le preocupa el PSOE y no defender los intereses de Aragón" en relación con la candidatura a los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 y que el presidente aragonés, Javier Lambán, no haya "escenificado" ante Pedro Sánchez que "de verdad" le preocupa más la comunidad que su partido.

Azcón ha lamentado, además, no haber sido invitado a la reunión convocada este domingo por el Gobierno de Aragón con los alcaldes del Pirineo para abordar la situación de la candidatura, porque también es alcalde y fue el ejecutivo el que decidió "qué alcaldes opinaban y cuáles no opinaban".

"No me llamaron y no pude opinar", ha insistido Azcón, quien, no obstante, cree que para el encuentro entre el consejero de Educación y Deporte, Felipe Faci, y los alcaldes del Pirineo en el edificio Pignatelli se eligió a unos cuantos "para que le dieran la razón" y opinaran en función de lo que interesa al Gobierno aragonés, cuando habría sido mejor que se llamara a todos los alcaldes involucrados "desde el principio y no cuando la candidatura se encuentra en situación de bloqueo".

Por ello cree el primer edil de Zaragoza que es el Gobierno de Aragón el que debe responder por qué se está en esta situación cuando el PSOE, en boca del presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, dijo en la capital aragonesa que la candidatura se haría "en pie de igualdad" y la realidad, a día de hoy, es "muy distinta".

"Lo que está en entredicho una vez más es la palabra del presidente del Gobierno, que nos dijo una cosa y parece ser que va a ocurrir otra distinta, porque Sánchez necesita los votos de los independentistas", ha incidido Azcón, quien se ha preguntado "quién va a asumir las responsabilidades" si, como todo parece, la candidatura conjunta en igualdad de condiciones entre Aragón y Cataluña "va a fracasar" porque Sánchez "no puede mantener la palabra dada" a los aragoneses.

El alcalde de Sallent de Gállego, el popular Jesús Gericó, ya dijo el domingo que se les ha invitado a la negociación "en el minuto 85 de partido y ha habido negociaciones que nosotros no hemos conocido, tan solo las hemos conocido por la prensa", explicó antes de hacer consideraciones definitivas. "Cuando haya un acuerdo o un no acuerdo del COE haremos las valoraciones oportunas. No sirve llegar a un acuerdo para llevar el fondo a Formigal si luego no hay unos técnicos que lo avalen", concluyó.