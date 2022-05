Suspendido el juicio por la impugnación del convenio del transporte sanitario en Aragón

El juicio por la impugnación del convenio colectivo del transporte sanitario en Aragón previsto para este martes ha sido suspendido al haber dos denuncias diferentes y ser necesario la unificación de ambas.

La sesión, que ha empezado a las 10.30 horas en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) con la presencia de todas las partes, ha sido pospuesta porque, según han indicado fuentes sindicales a este diario, existe la denuncia del Gobierno de Aragón al convenio, pero también la de la empresa Transalud.

Los magistrados han considerado que hay que proceder a una unificación de demanda y, por esto mismo, se ha fijado como nueva fecha del juicio el 16 de junio a las 9.30 horas

Otro proceso pendiente

Por otro lado y paralelamente a esta impugnación, las empresas del transporte sanitario en Aragón tienen abierto un litigio por la disolución de la asociación que las aglutinaba en la comunidad. En principio, este juicio está previsto para esta semana.

Al parecer, la firma del acuerdo del convenio colectivo entre Acciona y los trabajadores en febrero (que puso fin a la huelga) tuvo lugar cuando esta asociación ya no existía, por lo que el resto de las patronales consideró que Acciona no podía firmar dicho acuerdo al no ser mayoritaria.

Sin embargo, los sindicatos apuntan en este sentido que ya hay un precedente en 2015, cuando Ambuibérica firmó un convenio con los empleados a pesar de tener el rechazo del resto de la patronal y se dio como válido.