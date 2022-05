Los datos de tasa de pobreza en Aragón son «favorables» si los comparamos con los de España, pero eso debe tomarse solo como un acicate, ya que España se sitúa en el puesto 28 de pobreza infantil de la Unión Europea, solo por delante de Bulgaria y Rumanía. Y teniendo en cuenta que España es la decimoquinta potencia mundial «no podemos permitir tener una tasa de pobreza del 20%». Este es uno de los apartados en los que hace hincapié el Informe Anual sobre Infancia y Adolescencia en Aragón, que han presentado este mediodía el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández; y el asesor de menores y mayores de la entidad, Andrés Esteban, poco después de habérselo entregado al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada.

El segundo apartado aborda las quejas recibidas, que han descendido con respecto al año pasado; y se trata además las visitas específicas a los centros residenciales de menores para concluir ofreciendo unas sugerencias a las distintas administraciones para paliar la situación de los niños de la comunidad.

Aragón experimentó el pasado año un descenso significativo de la tasa de pobreza relativa en menores de 0 a 17 años con respecto al anterior porque si «era de uno cada cuatro, ahora es uno cada cinco». «Hemos mejorado pero no es suficiente», aseguró Hernández, pese que se ha pasado de una tasa de casi 26 a 21, con cifras similares a las de 2018; y con una diferencia de 10 puntos con respecto a España. Es, dijo Esteban, la tasa más baja de los últimos años en Aragón, pero aún así, uno de cada cuatro hogares no puede hacer frente a gastos imprevistos, por lo que aunque la situación en la comunidad «mejora, sigue siendo alta».

Además, existe desequilibrio territorial de esa pobreza, puesto que varía según dónde viva ese menor. Por ejemplo, en Zaragoza, la tasa es del 25% pero asciende al 42% en Épila o baja al 13% en María de Huerva.

Ucrania pide mantener el sistema educativo La comisionada de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano ha planteado a los países europeos que los menores refugiados en los distintos países se «integren en los centros» pero sigan manteniendo el «sistema educativo ucraniano», según explicó el lugarteniente del Justicia. El motivo es que consideran que se trata de un «acogimiento» y que en un breve espacio de tiempo volverán a su país, como «ya están haciendo algunos». Este deseo, ya se le ha comunicado a la directora de Planificación del departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

En cuanto a la población, el asesor de menores, quiso mostrar su preocupación por los datos demográficos, ya que en 2021 había casi 2.000 aragoneses de menos de 18 años menos que el año anterior, lo que supone casi un 17% respecto del total de la comunidad. Además, otra cifra inquietante es que por segundo año consecutivo los niños de menos de un año bajan de los 10.000, lo que explica el «sobreenvejecimiento» ya que «no es solo que vivamos más, sino que nacen muchos menos niños». En este sentido, precisó que el año pasado había un total de 13.915 niños de 12 años y unos 8.000 tenían menos de un año, supone que la población infantil ha bajado un 37% en esos años, una tendencia suavizada por «la llegada de menores inmigrantes». Estos datos repercuten también en los «servicios públicos» existentes porque la distribución de menores es «muy desigual» en todo Aragón, ya que la población infantil de tres comarcas representa casi el 70% del total, frente al resto, que se distribuye en las 30 comarcas restantes.

Quejas

El informe recoge un ligero descenso de las quejas del área de menores, habiendo 64 expedientes incoados (72 el año anterior), 72 archivados (frente a 103) y 9 en trámite (6 en 2020), pero se mantiene el contenido, las relaciones familiares por «quejas por separaciones conflictivas» y manipulación de los hijos, así como peticiones de «abuelos porque no les dejaban ver a sus nietos. En Sanidad las protestas han girado en torno a la asistencia pediátrica y sobre todo por «el déficit de atención en salud mental», ya que «faltan psiquiatras en muchas zonas rurales». Y en Educación, los expedientes tienen que ver con la falta de profesionales para una correcta atención del alumnado, sobre todo en las zonas rurales. La pandemia, dijo Esteban, ha puesto de manifiesto el «déficit» ya que hace falta «recursos, profesionales y financiación».

CLAVES Déficit de atención en salud mental El déficit de atención en salud mental infantojuvenil es uno de los principales reclamos, sobre todo en el ámbito rural, pero también solicitan la ampliación de camas, ya que solo hay seis y la lista de espera es actualmente de 15. En este sentido, se congratularon de la puesta en marcha de la línea telefónica 024 de prevención del suicido. Alumnos con necesidades Los problemas del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae) sigue con un protagonismo relevante en las quejas. La principal es la dotación de personal especializado porque faltan numerosos auxiliares de educación especial, maestros de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, maestros generalistas, entre otros déficits. Unión en los centros de menores El Justicia de Aragón tender a un sistema único en los centros de menores, donde se unan españoles y extranjeros, ya que supone el «enriquecimiento de ambos». También se solicita que no haya centros de «baja ocupación» puesto que no es «positivo que esté solo un niño con 6 o siete profesionales». Además, insistió en que los centros de menores son lugares abiertos. Derivaciones de la pandemia El incremento de menores españoles en los centros de acogida (los menores de 6 años están en acogimiento externo o familiar) puede deberse a que «la violencia intrafamiliar» ha estado tapada por la pandemia y se han «desactivado los mecanismos de alerta». Y puso como ejemplo los bebés víctimas del síndrome del zarandeo, uno de los cuales murió y el otro tiene grandes secuelas. Sugerencias a las administraciones La conclusión general es la de que hay que priorizar el interés superior de los niños, pero también hay que elaborar propuestas para disminuir la pobreza infantil, adoptar medidas para garantizar una atención pediátrica eficaz en todo Aragón, promover el transporte público en toda la educación, impulsar la construcción de vivienda social.

Uno de los apartados del estudio tiene que ver con centros de acogida, donde se ha notado un «descenso de menores de otros países» pero han crecido los españoles, aunque se felicitó por el cambio de reglamento de los jóvenes extranjeros en estos centros que «pueden estudiar y trabajar». Sin embargo, criticó que los discapacitados intelectuales cuando cumplen 18 años ya no pueden estar en el centro mientras que el resto «sí porque existen prórrogas». Además, como «la escucha es importante», reclamaron lo que una niña les pidió, que «no haya discriminación por estar en un centro de menores porque yo no he cometido ningún error, estoy aquí por los errores de mis padres».