El precio del pan en Aragón podría incrementarse de nuevo

El precio del pan podría volver a incrementarse de nuevo en Aragón, después de una primera subida el pasado mes de abril, provocada por la invasión de Ucrania (considerado el granero de Europa, y uno de los países que provee de semillas a España), el aumento del coste de la electricidad y el carburante y el paro del transporte. En ese momento, la subida fue de alrededor de 10 céntimos la barra del cuarto.

Ahora, a esa «tormenta perfecta» se añaden las altas temperaturas y la falta de agua que podrían influir en la próxima cosecha, según asegura Fernando Oliván, presidente de la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Huesca, y por tanto aumentar los precios de producción. «Nosotros lo que necesitamos es la harina y, de momento, los fabricantes no dicen nada, pero tememos que la cosecha no sea del todo buena y no haya material suficiente para los fabricantes», señala.

Fabricar pan cuesta ahora hasta un 10%. Algunos panaderos ya subieron el precio en su momento, pero otros no. Es el caso de la panadería ecológica Economonegros, que cuenta con tres establecimientos en Zaragoza. Ellos no subieron el precio ese 10% porque «teníamos la esperanza de que la gasolina y la luz no se fuera incrementando», no así los sueldos, que también han subido. Lo hicieron un 5% porque «no nos atrevimos a más», asegura Laura Marcén. De ahí, que los panes de 1 kilo pasaran de 4,95 a 5,25 euros, en lugar de los 5,65 que correspondía. Pero no descarta una subida inminente .

A todo esto hay que añadir las altas temperaturas. Ellos cultivan el trigo en Monegros y tienen «un año es bueno, dos medianos, uno malo y otros muy malos», explica. De hecho, reconoce que «teníamos miedo» porque en enero no llovió, pero «luego sí» y, el trigo «se adapta bien al calor».

De ella es la frase de la «tormenta perfecta» con el incremento de la luz, la gasolina, el trigo. En Ecomonegros han pasado de pagar el triple en luz (de mil euros a casi tres mil) y si hay una «ola de calor» se incrementará la factura porque hay que poner en marcha las máquinas de frío, así que «la situación es preocupante.

Y no hay que olvidar que India ha suspendido sus exportaciones de trigo con efecto inmediato para controlar el aumento de los precios. «Las harineras no nos dicen de donde viene la materia prima pero quizá sí» y hay que tener en cuenta que también afectará «si la guerra de Ucrania se alarga».

Marcén ha notado además un descenso de las ventas, como ya es habitual con la primera «ola de calor», que continuará con el fin del colegio de los niños, así que la incertidumbre continúa, pero ella es optimista: "De otras crisis hemos salido", concluye.