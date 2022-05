El COE pide ahora "más margen" de plazo para llegar a un acuerdo con Aragón y Cataluña

Desde que Pere Miró, consejero especial del presidente olímpico Thomas Bach, le desmintió el pasado martes en Catalunya Radio, Alejandro Blanco ha ido reculando en lo que respecta a la fecha que él mismo estableció (20 de mayo) para dejar cerrado el acuerdo de la candidatura conjunta para los Juegos de 2030.

El presidente del COE, que ha apremiado a Aragón públicamente durante semanas pese a no haber informado a la DGA de un plazo, reclamó este jueves «un poco más de margen» para alcanzar un acuerdo sobre la candidatura de los JJOO de invierno.

En los mismos micros catalanes donde Miró dijo que el COI no impone ninguna fecha límite, Blanco explicó que propuso esa fecha porque el 1 de junio habrá una visita en Madrid del presidente del COI, a quien querían mostrarle «cómo estaba la candidatura», pero reconoció que no estará preparada para entonces. «Dado que no lo podemos tener, aunque espero que pronto tengamos el acuerdo, prolongamos un poco esa fecha», dijo Blanco, que estos días mantiene contactos asiduos con la parte aragonesa para tratar de cerrar un pacto que contenga los mínimos exigibles para ambas comunidades.

Blanco descartó volver a fijar una fecha límite para las negociaciones, y se mostró optimista para superar las diferencias y llegar a un acuerdo: «Es mejor tener unos Juegos, aunque no te den todo lo que quieres, que no tener nada», dijo el presidente del COE, que explicó que en ningún momento se ha hablado de candidaturas por separado: «Haremos el ridículo si vamos uno de los dos por separado».

Además, apostó por que el proyecto sea resultado de un acuerdo técnico y no político, esquivando así cuestiones arduas como el nombre: «Tenemos que ir con una candidatura técnica. Si alguien quiere hacerla a su medida se ha equivocado de partido», dijo al ser preguntado por si las trabas llegaban desde la parte aragonesa.

Blanco aseguró que la propuesta de reparto de las pruebas de nieve la hicieron los miembros de la comisión técnica de la DGA, pero que la parte aragonesa «se echó atrás cuando ya estaba aprobada la candidatura técnica», en la que trabajaron responsables técnicos del Gobierno central, los dos Gobiernos autonómicos y el COE.

En términos positivos se expresó este jueves también José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, que presidió en Huesca la Jornada Empresa y Deporte, herramientas de incentivos fiscales al mecenazgo deportivo. «Unos Juegos Olímpicos de Invierno marcarían un antes y un después para los deportes de invierno en España, y eso es demasiado importante como para que nos perdamos en discusiones. Mi opinión y mi deseo es que haya una candidatura conjunta de todo el Pirineo, y yo creo que estamos todavía a tiempo de conseguirla», afirmó el Máximo dirigente del CSD.