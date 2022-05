Los precios de la VPO llevan 15 años sin actualizarse en la comunidad, lo que ha generado una prácticamente nula construcción de este tipo de viviendas ya que a los promotores privados, o las cooperativas, no le salen los números.

Sin embargo, esta actualización supone que un piso tipo de VPO de régimen general en Huesca y Teruel capital, de 90 metros cuadrados más 33 metros de anejos (garaje y trastero), pase de los 139.823,71 euros actuales como máximo a 185.099,96 euros, más de un 32% de incremento.

Esto es así porque para promover este mercado e incentivarlo, el Gobierno de Aragón ha aprobado un incremento porcentual que depende del régimen de la tipología de la vivienda protegida y, sobre todo, de si está en uno de los tres grupos territoriales (A, B y C).

En el grupo A se incluyen las tres capitales de Zaragoza, Huesca y Teruel. La subida de los precios para este grupo es del 20% para las VPO de régimen especial y de hasta el 39% para las de régimen general y tasado. Zaragoza se encontraba en el grupo B y Huesca y Teruel en el C.

Lo que viene a suponer que en Zaragoza un piso medio de régimen general de 90 m2 más 33 m2 de anejos pasaría de 153.104 euros a 185.099,96 euros (un incremento del 21%, muy por debajo, asegura el Gobierno de Aragón, del incremento del IPC entre abril de 2009 y abril de 2022, que asciende al 24,5%).

En el grupo B están Cuarte y Utebo (en Zaragoza) y Barbastro y Jaca (en Huesca). Los incrementos de los precios en estas localidades van del 10% en las de régimen especial al 35% en las de general y tasado. El precio máximo para un piso de VPO de la vivienda tipo anterior quedaría fijado en 179.773,34 euros.

Y en el grupo C se han incluido a Alagón, Borja, Cadrete, Calatayud, Caspe, Ejea de los Caballeros, Épila, Fuentes de Ebro, La Almunia de doña Godina, La Muela, La Puebla de Alfindén, María de Huerva, de la provincia de Zaragoza. De Huesca, Binéfar, Fraga, Monzón, Sabiñánigo y Sariñena. Y de Teruel, Alcañiz, Andorra y Calamocha.

En todas estas localidades, la VPO ha aumentado un 5% en régimen especial y de hasta el 25% en las de general y tasado. Lo que vendría a suponer que un piso tipo general costaría un máximo de 166.457 euros.

En el resto de municipios no incluidos en ninguno de los grupos, el precio máximo seguiría siendo el actual: 133.165 euros.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha explicado esta semana que la única modificación con respecto al borrador de dicha orden, cuyo texto se trasladó a los ayuntamientos afectados, es la inclusión de los municipios de entre 4.000 y 8.000 habitantes tras las alegaciones presentadas por La Muela y La Almunia. Ya que en origen se pretendía topar la VPO en aquellas localidades de más de 8.000 vecinos.

Los datos revelados por el consejero Soro señalan que en los últimos 5 años (desde 2017) no ha habido ni una sola calificación de VPO ni en la provincia de Huesca ni en la de Teruel. Que antes de la anterior crisis, en 2008, en la provincia de Huesca se calificaron 617 VPO y, en la de Teruel, 184 viviendas.

Mientras que en la provincia de Zaragoza, en los últimos 5 años, se han calificado 600 VPO, cuando solo en 2018 se calificaron 3.983 viviendas.

Las causas de esta situación, la crisis económica, la dificultad de acceso al crédito y, sobre todo, el que no se hubiera actualizado el precio máximo desde 2009. Unos precios inviables para construir con los actuales estándares de eficiencia energética y accesibilidad. Una situación agravada últimamente por el incremento de la energía y las materias primas.

La consecuencia es que los suelos que los municipios reservan para viviendas protegidas se encuentran sin desarrollar. Y de ahí que el Departamento de Vertebración del Territorio, atendiendo las solicitudes de los ayuntamientos y de los sectores relacionados con la vivienda, hayan decidido actuar y actualizar el precio de la VPO revisando los ámbitos territoriales de precio máximo superior.

LOS PRECIOS Y REGÍMENES VIGENTES HASTA AHORA

La norma en vigor es el Plan Aragonés de Vivienda 2009-2012. Y el Decreto 60/2009 es el que fijó el módulo básico que sirve para determinar el precio máximo de VPO en Aragón, establecido en 758 euros por metro cuadrado útil, que es el importe actualmente en vigor.

Partiendo de este precio del módulo se estableció el de la VPO, que dependerá de la tipología:

Las de régimen especial son las que están dirigidas a aquellas unidades familiares cuyos beneficios no superan 2,5 veces el IPREIM, es decir los 1.448 euros brutos al mes. El precio máximo de esta VPO era de 120.681 euros (la vivienda tipo de 90 metros cuadrados más 33 de anejos).

Las de régimen general van dirigidas a quienes cobran 4,5 veces el IPREIM, es decir, 2.606 euros brutos mensuales. La VPO tipo costaba 133.165 euros.

Y las tasadas son para quienes cobran 6,5 veces el IPREIM, 3.763 euros brutos al mes la unidad familiar, y el precio era de 149.811 euros.

A partir de aquí, se fijaron los ámbitos territoriales de los grupos A, B y C. En el grupo A no se incluyó municipio alguno, pero sí se incluyeron determinadas localidades en los grupos B y C.

Por ejemplo, se incluyeron en el grupo B localidades como Zaragoza o Jaca, pero también Aisa, Sesué o Chía. Y, en el grupo C, localidades como Huesca, Teruel o Utebo, junto con Perdiguera, Laspuña o Seira.

De esta manera, una VPO de régimen general de 90 m2 más 33 m2 de anejos en Zaragoza (y también en Aísa, Sesué o Chía), podía incrementar el precio máximo un 15%, pasando de 133.165 € a 153.104 €.

Y en Huesca o Teruel (grupo C) podía incrementarse un 5%, pasando de 133.165 € a 139.823,71 €.

Estas diferencias de precios por estar en uno u otro grupo explica las incrementos que se van a dar ahora en algunos de los municipios respecto a otros.