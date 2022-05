Mar Vaquero señala las "incoherencias" de Lambán

La portavoz del PP en las Cortes, Mar Vaquero, ha querido subrayar hoy en la sesión de control al Gobierno la incoherencia política de Javier Lambán, el presidente de Aragón, que "piensa una cosa, dice otra y vota lo contrario siguiendo el mandato de su partido", lo que en política supone un "fraude" a los ciudadanos.

En la pregunta a Lambán le ha echado en cara que "llegó a decir que la Hacienda pública estaba en una situación dramática" pero votó en contra de las propuestas del PP sobre esta materia. Además, en febrero de 2020 anunció que el convenio de transición justa se firmaría un mes después, lo que no ocurrió, y el PSOE votó en contra de las propuestas del PP.

En materia de sanidad, ha afirmado la popular, "llegaron a acusar al PP de querer privatizar la sanidad por los conciertos" mientras los socialistas invirtieron 400 millones de euros para conciertos "y, a pesar de ello, mire cómo tienen las listas de espera".

Vaquero se ha quejado de que Lambán "no ha querido dar la cara" en una petición de comparecencia del PP sobre sanidad que el cuatripartito ha vetado esta semana.

"No hay milagro andaluz, lo que hay es gestión del PP", ha continuado Vaquero, quien ha dicho que desde que la formación de Moreno Bonilla gobierna esa comunidad el dinero se destina "a impulsar la prosperidad y el bienestar, y ofrecer oportunidades... No le voy a decir dónde destinaba el PSOE el dinero de los andaluces".

Para Vaquero, Lambán alcanza "la cumbre de la incoherencia" en materia de constitucionalismo e independentismo. "El PP nunca diría que el PSOE no ha aportado nada a la democracia. El PSOE ha sido muy importante en la Transición", ha dicho, criticando que Lambán llegase a decir que el PP no ha aportado nada a la democracia "y poco después glosaba la figura de Giménez Abad, asesinado por defender la democracia", ha rematado la popular, que le ha repetido a Lambán que no se puede "contener" y es capaz de decir "barbaridades" dentro y fuera. Aun así, "no nos vamos a amedrentar", ha aseverado.

Lambán responde con el "bumerán"

En su respuesta, Lambán ha advertido a Vaquero que todo lo dicho se le puede volver al PP en contra como un "bumerán" por su "trayectoria absolutamente desleal" a España y a la Constitución.

Ha recriminado al PP que su "imaginación" solo le dé para reclamar bajadas de impuestos y ha argumentado que cuando habla de la situación desastrosa de la Hacienda pública no hace sino reclamar, "como el resto de presidentes", una financiación justa y un fondo covid.

Además, cuando anunció la firma del convenio de transición justa fue porque la ministra Teresa Ribera le dio la fecha, por lo que "es ella a la que se podrían pedir explicaciones".

En cuanto a las listas de espera, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que son otras las comunidades que hacen "trampas" con las cifras, como lo han hecho con las del covid mientras Aragón decía siempre la verdad.

Lambán ha subrayado que si lo de Andalucía es un "milagro" --Vaquero ha resaltado que lo que hay es gestión del PP para impulsar la prosperidad y el bienestar de los andaluces--, cuando en todos los indicadores económicos están "a la cola", lo de Aragón es "un prodigio portentoso".

Por último, Lambán ha afirmado que pocos han sido "más rotundos respecto del independentismo" en el seno de su partido y ante la opinión pública, no para hacer "el juego" al PP en votaciones "capciosas" en las Cortes. Además, ha dicho que los populares de Aragón "son una réplica en miniatura de su partido en Madrid", hasta el punto de que su líder, Jorge Azcón, "cambió de patrón con una facilidad pasmosa", apoyando primero a Pablo Casado y decir tres después que se tenía que ir.