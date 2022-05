Los profesionales del consultorio médico de Cuarte de Huerva denuncian que están "desbordados"

La plantilla del consultorio médico de Cuarte de Huerva ha dicho basta y denuncia estar «desbordada» por la elevada carga asistencial que vienen asumiendo desde hace más de dos años. El próximo viernes 27 de mayo tienen previsto concentrarse en la plaza del municipio para protestar por la situación y exigir al Salud «una solución» que ponga fin a las largas demoras y a las jornadas «estresantes» de trabajo.

En estos momentos hay cinco médicos para atender a más de 10.000 vecinos, a los que se suman todos aquellos que se desplazan a diario a la zona para trabajar y que, ante cualquier urgencia, requieren de la atención de los facultativos de Cuarte. «Cada médico tenemos asignadas 2.000 cartillas. Es una barbaridad", indicaron fuentes del personal.

Cuarte de Huerva, a pesar de tener más población censada con unas 10.000 personas, no cuenta con centro de salud, ya que este está ubicado en María de Huerva.

"Hace dos años se nos concedió un médico más, pero no ha llegado. No se permite ampliar la plantilla. La gota que ha colmado el vaso es que tenemos un compañero que lleva tres meses de baja y no ha sido sustituido», añadieron.

Sin embargo, la espera para ser atendido en Cuarte de Huerva es de entre 10 y 14 días. «Es lo habitual, con el consiguiente enfado de los pacientes cuya atención se está viendo deteriorada», indicaron. «Cuando hay vacaciones o se produce una baja, esto es un caos. Nos repartimos los pacientes entre todos, pero no llegamos», insisten desde el centro.

Sanidad indica que "está intentando" cubrir las plazas, pero "no hay médicos en la bolsa", señalaron fuentes de la consejería a este diario.

Ya han sido varias las veces que han trasladado su queja a la dirección gerente de su sector, pero no han obtenidos respuestas. "La gente cada vez está más cabreada y es normal. A parte de que la situación se ha enrarecido mucho con la pandemia, el trato con el paciente ya no es el mismo y hay muchos cabreos porque no se les atiende a tiempo", señalan.

