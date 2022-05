España ha detectado en los últimos días más casos de la enfermedad conocida como viruela del mono o 'Monkeypox'. Los análisis que está llevando a cabo el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) confirmaron el jueves siete casos de viruela del mono tras la secuenciación parcial del virus, según ha informado esta mañana el Ministerio de Sanidad.

Carolina Darias señaló también que no se trata de una enfermedad de transmisión sexual sino un virus que se propaga de animales a personas por contacto estrecho o fluidos. Según la ministra, es muy rara e infrecuente y es la primera vez que se produciría una cadena de transmisión en Europa que no está vinculada a un viaje a zonas de África, principalmente oriental y central, donde se da este virus. Asimismo, ha indicado que los síntomas del virus son erupciones cutáneas "como la viruela de antes", y son contagiosas.

Por el momento, no se han detectado casos en Aragón, por lo que no existe un protocolo específico para la comunidad. No obstante, en la rueda de prensa del miércoles, detalló las recomendaciones en el caso de tener algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza y musculares, espalda, escalofríos y agotamiento. Además, también se manifiestan erupciones en la piel

Recomendaciones

Contactar con tu centro de salud

Aislamiento en casa

Evitar contacto con personas o animales hasta que desaparezcan las erupciones

Uso de la mascarilla para evitar su propagación, especialmente entre los que presenten afecciones respiratorias

Qué hacer si eres contacto estrecho

Informar a los contactos

Toma de temperatura dos veces al día durante 21 días

El mismo documento detalla que los perfiles más sospechosos de contraerla son las personas que tengan un vínculo epidemiológico con alguien que la ha contraído previamente, los hombres que han tenido prácticas sexuales de riesgo y los que hayan viajado África occidental o central en los últimos 21 días.

Evitar comportamientos sexuales de riesgo

De hecho, Fernando Simón advirtió este viernes que era preferible "evitar comportamientos de riesgo asociados a la transmisión de este virus" como algunas prácticas sexuales.

Aunque puede variar, el periodo de incubación oscila entre los 6 y los 21 días y los síntomas están presentes entre 2 y 4 semanas. Actualmente, no existe un tratamiento específico, sí dos vacunas contra la viruela humana, ninguna de ellas en España: Acam2000 y Jynneos, está última, también efectiva contra la viruela del mono.