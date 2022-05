La baja demanda de Francés en la ESO merma las salidas laborales de los jóvenes

La salida laboral de algunos estudiantes de ciertos grados de Formación Profesional (FP) en Aragón, así como de algunas carreras universitarias, se está viendo limitada por su escaso o nulo manejo del idioma francés. Los profesores de esta asignatura, que se oferta como optativa a partir de 3º la ESO con dos horas a la semana, alertan de la situación e insisten en que debería «tener más peso» en el currículo de los alumnos.

«Los empresarios franceses piden participar en programas de intercambio de FP, por ejemplo, pero cada vez tienen menos alumnos porque no conocen el idioma. Claro que los estudiantes llegan a estos ciclos y hay mucha demanda de la FP, pero no están bien formados en idiomas», indica a este diario María José Lázaro, presidenta de la Asociación de Profesores de Francés en Aragón (APFA).

Ante la «fuga» de alumnos de Francés en el momento en que pasa a ser optativa, la presidenta apunta que «peligra» el programa de colaboración Cruzando fronteras entre alumnos de 4º de ESO de centros escolares de Aragón y la Academia de Toulouse.

La situación merma, especialmente, las oportunidades de los alumnos aragoneses por la cercanía de la comunidad con Francia. «Somos vecinos y esos lazos se deberían estrechar potenciando el idioma porque son beneficiosos para el futuro», dice. En este sentido, Lázaro apunta a un informe de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE) que señala que en 2021 la comunidad exportó a Francia el 16,32% de sus exportaciones, lo que supone 2 millones de euros.

«La profesión está en riesgo con la fuga de estudiantes» Otra consecuencia de la baja demanda de Francés en Aragón está en el plano laboral de los profesores al no haber vacantes que cubrir. «La profesión está en riesgo porque la merma de alumnos y de horas va en detrimento de los profesores. Este año, en septiembre, solo se ofertaron 9 jornadas completas de Francés, el resto es todo partida. Al final, nadie se formará en las universidades», explica Lázaro. «A este paso van a desaparecer», añade. Por tanto, las horas lectivas de los profesores de Francés en la comunidad suelen ser tan limitadas que, en algunos casos, su jornada laboral es mínima. Y, en su caso, no pueden ser docentes de otras materias, como sí ocurre con los maestros de Primaria. «Si no completo mis 20 horas lectivas me pueden dar asignaturas afines desde el centro, pero eso es algo que depende de la dirección, no figura así en el momento en el que tú eliges la plaza», matiza Lázaro. «Estamos preocupados por el futuro porque las cifras nos hacen estar en clara desventaja. En España, el 45% de los alumnos estudia dos idiomas frente al 60% de media en la Unión Europea. Queremos ser europeos, pero muy por detrás», considera.

Por esto mismo, desde el colectivo de docentes piden que Francés pase a ser una asignatura obligatoria en toda la etapa educativa para, además, cumplir con el marco común de lenguas europeas que aboga por el plurilingüismo. «España y otros 11 países de la Unión Europea no lo hacen. El punto 4 de ese acuerdo señala que los alumnos deberían tener como norma general el aprendizaje de dos lenguas de la Unión distintas a la materna», explica Lázaro.

Borrador del currículo

Según el borrador del currículo de ESO del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón al que ha tenido acceso este diario, el próximo curso la asignatura de Francés tendrá 2 horas en 3º de ESO como optativa. Por su parte, en 4º de ESO serán tres horas, las mismas que habrá en Bachillerato. Sin embargo, en este último nivel educativo son escasos los estudiantes que cursan el idioma debido a que, ante la inmediatez de iniciar una carrera universitaria o un grado, ya tienen muy definido su itinerario.

Además, se da la circunstancia de que los centros que son bilingües en Francés «pasan a optativa la asignatura cuando se llega al Bachillerato», indica Lázaro.

Cerca de 2.000 personas estudian la lengua en las Escuelas de Idiomas Cerca de 2.000 personas estudian este curso Francés en algunas de las Escuelas Oficiales de Idiomas distribuidas por Aragón. Por niveles, el grueso está en A1, con 480 estudiantes. Se trata de la enseñanza básica de la lengua. Le siguen con 355 alumnos los que cursan el B1 y con 337 los que hace el A2, según los datos aportados a este diario por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Después, el nivel B2 (que es el que se pide en muchos empleos como mínimo) aglutina a 224 estudiantes en B2.2 y a B2.1 con 223. Cifras muy parejas. Los datos, sin embargo, van cayendo conforme la enseñanza es más difícil y se hace más rigurosa. En este sentido, el C1.1 cuenta con 170 estudiantes de Francés en la EOI en Aragón y el C1.2 tiene 126 alumnos. En el caso del C2, que es el último curso y el nivel más elevado, apenas se contabilizan 13 estudiantes.

La situación conlleva, en muchas ocasiones, a tener que acudir a academias privadas o a la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) para reforzar o aprender el francés una vez que, laboral o educativamente, se es consciente de que va a ser fundamental. «Lo que conlleva un gasto económico que no todo el mundo puede asumir. Por tanto, ahí se truncan aspiraciones porque no consigue el nivel apto para desarrollar un intercambio, unas prácticas o un trabajo», remarca la directora de APFA.

Ley educativa

Además, Lázaro matiza que la nueva ley de Educación (la conocida como Lomloe) ha introducido un nuevo ítem a evaluar que es la competencia plurilingüe: «¿Cómo lo van a evaluar a partir de 3º ESO a estos alumnos que no lo cursan?», se pregunta.

Hace décadas, el francés tenía mucho más peso en la etapa educativa del sistema español. Sin embargo, de un tiempo a esta parte es el inglés el idioma que se ha impuesto en la enseñanza. No solo en los centros, también a nivel comercial es considerado como la segunda lengua por excelencia.

«Pero somos europeos y también tenemos que entender que la cultura francesa es una de más importantes, tal y como apunta la UE. Con las sucesivas leyes educativas al Francés lo están denigrando progresivamente», señala Lázaro.

En medio de la baja demanda de la asignatura y del escaso manejo del idioma en Aragón, la presidenta de APFA también apunta a un «agravio comparativo» con el Inglés cuando se llega a la etapa universitaria. «Hay carreras donde a los estudiantes se les exige un B1 en idiomas para poder ser admitido, pero solo se les homologa el B1 de Inglés. Los créditos B1 o B2 de Francés no se daN cómo valido. Es algo que no entendemos porque, igualmente, sigue siendo un nivel B1», reitera Lázaro.