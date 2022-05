Creen que se ha producido un "alejamiento y una distorsión de la relación médico paciente", un desencanto que se ha visto favorecido por la falta de medios y ha desembocado en "un incremento de agresiones y una situación de deterioro de la salud de los profesionales". Por eso, desde el Colegio de Médicos de Zaragoza han lanzado una campaña en la que quieren poner en valor la profesión. El vídeo y las imágenes está protagonizados por once profesionales del sistema aragonés de salud con el objetivo de poner en valor la figura del médico, "su formación continua y su compromiso con los pacientes".

Así lo ha manifestado esta mañana el presidente del Colegio de Médicos de la capital aragonesa, Javier García Tirado, que ha presentado la campaña junto a José Manuel Cardiel, vicepresidente; y a Belén Lomba y Rebeca Ariza, secretarias colegiales. La campaña sirve como pistoletazo de salida a la programación de la semana colegial que se prolongará hasta el próximo viernes, cuando se entregarán las máximas distinciones.

La campaña quiere reivindicar el papel del médico y su objetivo es que no se vea que el profesional "no solo se vea como el que da el diagnóstico".

Médicos. Personas con un único objetivo, el de ayudarte y mejorar tu calidad de vida. Médicos con vocación. Vocación por la medicina. Vocación por los demás. Vocación por ti.#MedicosConVocación pic.twitter.com/hY6HEPqyEi — C. Médicos Zaragoza (@medicoszaragoza) 23 de mayo de 2022

Por su parte, Lomba ha señalado que "estos años de pandemia ha desestabilizado todo el sistema, las demoras y la lista de espera pero los médicos no hemos dejado de atender a nadie" porque, como dice la campaña, la medicina es "vocacional es el que te guía y acompaña" durante la vida.

En cuanto a las listas de espera, García Tirado señaló que lo principal es que "las plantillas son insuficientes", de médicos, pero también de enfermería y de otras disciplinas. "Hay que redimensionar las plantillas" porque no se puede decir que "se va a operar, pro ejemplo, por las tardes o los fines de semana pero con estas plantillas es imposible".

Respecto a las plazas MIR no cubiertas sobre todo en Medicina Familiar y comunitaria, han dicho que es "también una especialidad" y señalado que el problema está en que la elección de plazas es "por adjudicación" por lo que "no elijes y no sabes a lo que tienes acceso"