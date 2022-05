No quieren dar sus nombres, no quieren que se les pueda reconocer, ahora mimo su único deseo pasa por retomar su nueva vida y olvidarse de su pasado deudor. «Ha habido mucha gente que no nos conocía y que cuando se ha enterado de nuestra situación han dejado de vernos con buenos ojos. Son muchos los que piensan que si hemos dejado de pagar una vez vamos a dejar de hacerlo de nuevo», asegura el hombre.

Una ocasión para enmendar

Un juzgado de Zaragoza ha perdonado una deuda de 320.000 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, la pareja perdonada cuenta como llegaron a una situación tan límite