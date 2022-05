Pilar Ferrer: «Digitalizarse no es una opción, es una necesidad imperiosa»

Pilar Ferrer Riera es gerente del equipo comercial que atiende a los grandes clientes de Telefónica en la zona este de España. El pasado martes visitó Zaragoza para participar en un encuentro organizado por la Asociación Directivas de Aragón, donde ofreció una charla bajo el título Rutinizar. La innovación y la adaptación al cambio para transformarse.

-¿Digitalizarse o morir?

-Creo que ya no es una elección, es una necesidad imperiosa. Nuestros hijos ya nacen ya en la era digital, son nativos digitales y estamos en una ola que es imparable y que además se ha acelerado con los últimos acontecimientos que hemos vivido. La digitalización ha sido muy rápida en según que empresa, en las que han tenido recursos y capacidades. Ahora hay que hacer que llegue a todo el tejido empresarial y a las personas para disfrutar de los beneficios que conlleva.

"Nuestros hijos ya nacen ya en la era digital, son nativos digitales y estamos en una ola que es imparable y que además se ha acelerado con los últimos acontecimientos que hemos vivido"

-¿Las empresas han hecho los deberes?

-Va por barrios. Y no territoriales sino por tipos de empresas. Aquellas que tienen ciertas capacidades, no solo económicos sino de recursos, seguramente lo han tenido más fácil porque estaban preparadas para el cambio y lo que han hecho es acelerar el proceso. Pero no nos olvidemos que el 95% de nuestras empresas son pymes, que son las que traen la productividad al país. A estas se lo tenemos que poner fácil. Quienes no tenga un director en ciberseguridad o de desarrollo tecnológico, deben poder tirar de empresas como Telefónica que poder hacerlo de forma industrializada y rutinizada. Un restaurante o una tienda de barrio tiene que sentir la necesidad de subirse a esta ola para dar opciones a sus usuarios finales ya sea con e-commerce o gestionando el dato de los clientes para ser proactivo en la venta.

-¿Cuáles son las grandes carencias que tienen las pymes?

-Lo importante es tener un plan, pero a veces lo más complicado no es tenerlo y ejecutarlo sino pararse a pensar, salirse del día a día y de lo que ha funcionado hasta ahora. Este es uno de los grandes problemas del tejido empresarial. El acceso a la tecnología es fundamental. Tenemos que hacerlo fácil el acceso a la digitalización para una empresa ya tenga 5 o 350 trabajadores.

-Entonces, ¿se trata de hacer un traje a medida a cada empresa?

-Sí. Todo el mundo debe tener derecho y acceso a la fibra o la tecnología 5G para adaptar su plan a su compañía. Pero hay que adaptarse a las necesidades de cada mercado.

"Es verdad que nuestras jóvenes, cada vez estudian más carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), pero luego no tienen la visibilidad que deberían en el mercado laboral"

-¿Los fondos europeos son una oportunidad para ese cambio?

-Lo van a ser, sin duda. Llevamos un año y medio trabajando con todo el tejido empresarial para decirles que estamos aquí. No es que vayamos a canalizar las ayudas, pero sí les vamos a ayudar a ponerse en contacto con las administraciones, a saber qué tramites hacer o a desarrollar proyectos que les ayuden a mejorar la eficiencia y capacidad de venta. Nosotros ponernos la tecnología rutinizada e industrializada.

-¿Qué papel juega Telefónica?

-Estamos intentando posicionarnos como facilitador, ya sea en la documentación e información o en poner al alcance de una pume posibles proyectos que sería inviable abordarlos en solitario. Si no tiene un proyecto, aquí está una baraja de proyectos y te ayudamos a optar a los fondos.

-¿Cómo ha influido la pandemia en este proceso de cambio?

-Ha habido dos velocidades. Por un lado, las empresas que ya estaban preparadas o estaban en ese proceso de cambio para ir a la nube, invertir en ciberseguridad para proteger sus procesos o implantar el teletrabajo. Estas lo que han hecho es acelerar su transformación. Pero luego ha habido muchas empresas, pymes fundamentalmente, que se han quedado por el camino. Y otras a las que les falta ese impulso que ahora esperamos poder ayudarles a darlo.

-El acceso de calidad a internet sigue siendo una asignatura pendiente en el medio rural.

-En Telefónica tenemos el compromiso de que para 2025 se cierren todas las centrales de cobre. Eso significa que todo el mundo navegará y hablará a través de la fibra, con capacidades mucho mayores a las del cobre. Es cuestión de tiempo que mejore. Y luego está el despliegue dl 5G, que es revolucionario para según qué sectores o negociados como el de salud y logística.

"Ha habido muchas empresas, pymes fundamentalmente, que con la pandemia se han quedado por el camino. Y otras a las que les falta ese impulso que ahora esperamos poder ayudarles a darlo"

-La presencia de la mujer en el sector tecnológico sigue siendo muy reducida.

-Sin duda, basta ver los números. Es verdad que nuestras jóvenes, cada vez estudian más carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), pero luego no tienen la visibilidad que deberían en el mercado laboral. En Telefónica, por ejemplo, tenemos procesos de selección de personal donde cuesta cumplir con la norma interna de que al menos haya una mujer en la terna final de candidatos. Primero, no hay aún el volumen suficiente de mujeres. Y, segundo, algo falla en el paso de acabar la carrera y dar el salto al mercado laboral. Algo nos pasa que no optamos a los puestos. Sé que lo conseguiremos, que es cuestión de tiempo, pero los datos son los que son. En Telefónica tenemos un 29,5% de mujeres directivas, el índice del Ibex está en el 30% y a nivel mundial estamos en el 19,5%. Hay mucho recorrido por hacer.

-¿Cómo ha influido a pandemia en la carrera de la igualdad?

-La pandemia no ha ayudado en nada. Ha retrasado tres años y medio los umbrales que se habían marcado para la equiparación tanto de género como salarial, que han pasado de 2055 a 2058 o 2059. Es una lástima que cualquier cosa que pase acabe afectando siempre a lo mismo. Hay que seguir impulsando la igualdad y que culturalmente nos lo creamos, las primeras las mujeres. No somos ni peor ni mejor que nadie, pero tenemos nuestras capacidades y las debemos de poner a disposición de la sociedad. Las empresas tienen que creer en esa cultura de la diversidad, no solo de género. Cuanto más hables de forma diferente, más rica es la conversación.