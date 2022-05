Aragón y otra decena de comunidades autónomas han reducido en 2021 el gasto en la atención en situación de dependencia con respecto a 2020, según un informe hecho público esta mañana por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. De hecho, denuncian que estos gobiernos autonómicos "hicieron caja con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes.

Las once comunidades que han disminuido el gasto son Canarias (-24,56), Castilla y León (-7,45%), La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón (-4,26%), Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla La Mancha.

"Especialmente sangrantes", según el informe, son los recortes que se han producido por la Generalitat de Cataluña (-55,1 millones) y del Gobierno de Canarias (-43,6 millones), Comunidades en las que el año pasado fallecieron en las listas de espera 12.611 y 3.202 personas respectivamente.

Desde la asociación señalan que la inversión pública en Atención a la Dependencia en 2021 fue de 9.559 millones de euros. De ellos, las Comunidades Autónomas financiaron el 79,2%, con 7.566 millones de euros (un 0,57% más de gasto que en 2020). La aportación estatal se sitúa en el 20,8%, con 1.992 millones de euros, habiendo incrementado un 44% respecto al año anterior, que fue de 1.384M.

El informe señala también que existe una "acusada desigualdad territorial". Las Comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.310 €), Extremadura (1.774 €) y Navarra (1.500 €), mientras a la cola se encuentran Canarias (543 €) y Galicia (596€). Aragón se sitúa por debajo de la media de España (con 1.173,14), ya que invierte un total de 969 millones.

Además, señalan que el Ministerio de Derechos Sociales dejó sin ejecutar casi 76 millones de euros, aprobados en los PGE para dependencia, una cuantía que permitiría haber atendido a 13.000 nuevas personas.

Durante 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 personas pendientes de resolución de prestación. Así, desde la asociación consideran el objetivo de reducción de la lista de espera que planteaba el Plan de Choque del Ministerio, con el incremento de la aportación estatal, no se cumplió: en lugar de reducir en 60.000 personas el “limbo de la dependencia”, solo se redujo en 38.807 personas. Incluso, hace hincapié, en que siete comunidades incrementaron esa lista de espera.

Es por eso que señalan que al no ejecutar el Ministerio el presupuesto disponible y con la reducción de las autonomías se está abandonando sin atenciones a las 396.787 personas que están a la espera de un procedimiento, mientras el tiempo de espera medio es de 421 días.

En cuanto al gasto anual medio por persona beneficiaria, fue de 8.196 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria, de los cuales la Administración General del Estado aportó 1.708 € en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas 6.488 €. La Comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 12.932 € anuales. Esta cantidad duplica, asegura el informe, el gasto de la Comunidad que menos invirtió, que fue Castilla y León con 6.599 euros anuales. Aragón está en 7.424 euros, unos 700 euros por debajo de la media.

Nuevos criterios que benefician a Aragón

En cuanto a 2022, el informe señala que el nuevo incremento de 600 millones de € en los Presupuestos Generales del Estado en 2022 (400 al nivel mínimo y 200 al acordado) "plantea en el mínimo unas cuantías de 250€ grado III (+6,4%), 125€ para grado II (+33%) y 67€ para grado I (+9%) y unos nuevos criterios para el nivel acordado". En cuanto a este último, el proyecto de Acuerdo Marco prevé incluir nuevos criterios (personas atendidas, agilidad administrativa, inversión autonómica, empleo, reducción lista de espera y calidad) que benefician a algunas comunidades que incrementan considerablemente sus cuantías, como Aragón (+28,89%), Asturias (+58,06%), Cantabria (+92,33%)... y perjudica a aquellas comunidades que peor gestionaron en 2021, como Canarias, Cataluña, La Rioja….

Con respecto al nivel mínimo, dicen es posible que el incremento de las cuantías no sea suficiente para ejecutar el presupuesto del 2022 y el Ministerio vuelva a tener que devolver cuantías superiores a las de este año. Para que esto no ocurra, sería necesario incrementar la cuantía del Grado III, al menos a 260€ y priorizar, de esta manera, a las personas más vulnerables de la lista de espera, que son quienes necesitan servicios de mayor intensidad y, por ello, de mayor coste.

Respuesta de la consejera María Victoria Broto

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha señalado, tras ser preguntada por este informe, que no ha leído el estudio, pero dijo "tener claro cuánto ha subido el presupuesto de la dependencia en Aragón", que ha cifrado en alrededor de 8 millones, ya que, según ha dicho, fue de 235 en 2020 frente 243 en 2021. De hecho ha hecho hincapié en que "la inversión en Aragón ha aumentado, el número de personas también y lo que podemos decir es que atendemos a más personas, estamos disminuyendo las listas de espera y que Aragón apuesta por la dependencia". Además, ha señalado que "todo el dinero que llega del Gobierno de España también se invierte y se ha incrementado" de 39 en 2020 a 54, así que ha insistido en que "los aragoneses pueden estar tranquilos". Ha reiterado también que "no he leído el estudio pero hablo por las cifras que tengo y esos estudios saldrán de los datos que tenemos y que nosotros certificamos", ha concluido.