Las reacciones al comunicado del COE: entre la "decepción" y la llamada al "optimismo"

¿Era esta la última oportunidad de llegar a un acuerdo? ¿Realmente no habrá más reuniones? ¿Satisfará al Pirineo aragonés la propuesta que haga el COE por su cuenta? ¿Habrá Juegos de invierno en España en 2030? El comunicado que ayer emitió el Comité Olímpico Español, encabezado por Alejandro Blanco, dio muestras de que la candidatura no va por buen camino, pero más allá de eso, pocas son las certezas que tienen los representantes públicos de los territorios que aspiran a acoger pruebas. Son más las preguntas que han surgido aunque por no haber, no hay ni consenso a la hora de definir lo inexplicable de la situación. De la «decepción» al optimismo va un trecho en el que caben mil posturas.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, lamentó el «fracaso de las negociaciones y de la política» para poder sacar adelante una candidatura conjunta. «Desconozco cuáles eran las propuestas que, según el comunicado del COE iban y venía, por lo que no puedo opinar sobre ello», añadió al responsable de la institución provincial, que lamentó que la consecuencia de esta ruptura sea que el territorio tenga que renunciar a una «gran oportunidad». Asimismo, manifestó que «no duda que el Gobierno de España y el COE tendrán que hacer una candidatura con equilibrio», y expresó su confianza en que «Huesca y sus valles estén en esta candidatura». Pero en Benasque no es tanto lo que esperan si no lo que quieren saber. «Sabemos que no se ha llegado a un acuerdo, pero lo que no sabemos es por qué ni quién es el que no ha querido llegar a ese acuerdo», decía ayer tras conocerse el comunicado del COE el alcalde de la localidad ribagorzana, Ignacio Abadías (PAR). «Si ahora el COE dice que va a presentar su propuesta y la solución que plantea es equilibrada pues habrá que verlo... Pero el papelón que tiene ahora el COE es gordo», dijo Abadías. «Lo que tenemos claro es lo que se dijo en la reunión del pasado domingo (15 de mayo) y es que el Gobierno de Aragón no se levantara de la mesa en ningún caso. Los juegos son importantísimos para todo el Pirineo», añade el regidor de Benasque. Desde Jaca, su alcalde, Juan Manuel Ramón (PSOE), explicaba tras conocerse la postura del COE que sigue siendo «optimista». «Lo que ha pasado entra dentro de las reuniones que se han mantenido hasta ahora, en las que tampoco ha habido acuerdo. Este es un intento más, pero yo creo que la puerta sigue abierta», afirmaba el regidor. Ambos alcaldes dudan eso sí de que los ayuntamientos por sí mismos puedan pactar con el COE dónde se celebra cada disciplina. «No tenemos capacidad», dijo Abadías. «Yo soy alcalde de Jaca pero me siento corresponsable con todos el Pirineo. Estamos en un momento de unión de estaciones, somos un territorio», exclamó Ramón. ¿Cuál será el siguiente capítulo de esta enrevesada serie?