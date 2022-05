Aragón utilizará todos los medios a su alcance para evitar "los disparates" del COE

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha reunido este miércoles con representantes de las comarcas y ayuntamientos del Pirineo y se ha comprometido con ellos a pedir una reunión con Pedro Sánchez en la que puedan participar las fuerzas políticas aragonesas que apuestan por una candidatura equilibrada, en igualdad entre Aragón y Cataluña.

Esta mañana le ha escrito una carta al presidente del Gobierno para pedirle que ponga "orden" en el COE, del que se temen que pretenda dividir al territorio y contar solo con una estación, como ya hizo en su propuesta inicial, la que dieron por buena tanto Alejandro Blanco como la Generalitat.

Felipe Faci considera inviable una candidatura olímpica en la que participen estaciones aragonesas al margen de un posible acuerdo institucional. Se trata, a su juicio, de "una propuesta disparatada que se aleja todavía más de lo que planteó el presidente del COE inicialmente”.

En este sentido, al ser cuestionado sobre si Aragón puede frenar los intentos de negociar directamente con los interesados, Faci ha sido firme al asegurar que "el Gobierno de Aragón utilizará todos los medios en su mano para evitar un disparate de tal magnitud".

"Estamos hablando con los valles, pero el COE nos consta que también", ha continuado el consejero, cuya idea es "plantear una estrategia conjunta con los valles del Pirineo y Zaragoza" después de comprometerse a pedir la reunión con el presidente del Gobierno y de recibir el respaldo pirenaico.

Se han mostrado de acuerdo los participantes en la reunión, según han trasladado a su término los alcaldes de Canfranc, Fernando Sánchez; Sallent de Gállego, Jesús Gericó; Benasque, José Ignacio Abadías; y la concejala de Jaca, Olvido Moratinos, quienes han instado al COE a negociar "hasta el final" para lograr un acuerdo de una candidatura equilibrada por la oportunidad que representa par el Pirineo.

"El territorio está unido y apoyará la postura del Gobierno de Aragón", ha dicho Abadías. "Somos una unidad, queremos un proyecto equilibrado", ha manifestado Moratinos. Gericó ha pedido que acudan a la reunión con Sánchez todas las fuerzas políticas.

"El territorio está unido y apoyará la postura del Gobierno de Aragón", ha dicho Abadías. "Somos una unidad, queremos un proyecto equilibrado en todo el territorio", ha manifestado Moratinos, mientras Gericó ha pedido que puedan acudir a la reunión con Sánchez todas las fuerzas políticas que apoyan los Juegos.

"Aquí siempre hemos apostado por una candidatura en pie de igualdad, pero el COE va cambiando de opinión y se imponen sus contradicciones. Primero decían que el día 20 tenía que estar cerrado el proyecto, luego que se reunirían todas las veces que hicieran falta y ahora ya no quieren más reuniones. También dijeron que habría una candidatura conjunta o no habría, pero ahora van a presentar una por su cuenta", ha señalado Faci.

El COE, insiste, no ha cumplido con el equilibrio. "Más del 80% de los que practican esquí lo hacen alpino. Y si todo eso se sitúa en territorio catalán, la imagen de marca del esquí en los Juegos se queda allí", ha dicho el consejero de Educación y Deporte, que ha explicado que los representantes del Pirineo le han pedido al presidente "que se reúna con Pedro Sánchez" para explicarle la postura de Aragón y que en esa cita "puedan estar las fuerzas políticas que apoyan el reparto equilibrado" para los Juegos, algo a lo que Lambán se ha comprometido".

Se lo pedirá al presidente del Gobierno, una vez que el COE "está actuando ya por su cuenta, sin contar con nadie", por lo que se desconoce en qué términos la van a aprobar.

La DGA sitúa las barreras del acuerdo en los imprescindibles de siempre: "·El esquí alpino, que han tenido vetado desde el primer día pese a que hemos propuesto repartirlo de varias maneras como ya se ha hecho en otros Juegos. Eso forma parte del equilibrio".

"Equilibrio no es tener más pruebas sino que esté todo mejor repartido. En el hockey hielo, por ejemplo, se compite durante 15 días, que es como tener 15 pruebas. Es imposible un equilibrio absoluto, pero se puede llegar a un 45%-55%. Y no hablamos del número de pruebas o de participantes, que no es significativo, sino de igualdad en la calidad de las pruebas", dicen desde el Gobierno.

El temor ahora es que el COE vuelva al principio e incluya en la propuesta solo a la estación de Candanchú, que no pertenece al grupo Aramón y a la que el Gobierno de Aragón tuvo que dar 2 millones de euros para que abriera sus pistas el año pasado y que luego amenazó con cerrar antes de tiempo. "En Aragón hay dos estaciones privadas. Una a la que la DGA ha ayudado mucho y otra que desde el punto de vista empresarial es ejemplar", dijo el jefe del Ejecutivo al ser preguntado por el cierre prematuro de la estación del valle del Aragón.

En la repregunta, tras decir que no quería opinar más sobre ese asunto, fue otra vez irónico: "A una estación le daría el premio a la responsabilidad empresarial y a la otra le damos préstamos", en comparación con Astún.

La referencia del crédito al que se refirió el presidente son esos 2 millones de euros que se le concedieron a Candanchú a mediados de septiembre de 2021 después de anunciar que no abriría sus puertas la última temporada por problemas económicos.

En cualquier caso, los representantes municipales comparecientes este miércoles en el Pignatelli resaltaron la importancia de que haya candidatura, que se puedan organizar unos Juegos y participar en la reunión solicitada con el presidente del Gobierno, además de mostrar unidad ante los previsibles movimientos rupturistas del COE y su presidente, Alejandro Blanco, que esta misma mañana ha dicho en Catalunya Radio que su objetivo principal es "impulsar el proyecto inicial con la participación de Cataluña y el acuerdo puntual con las estaciones de esquí aragonesas", puenteando así a la DGA.