El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha pronunciado este jueves sobre la situación de la candidatura de los Juegos Olímpicos 2030 después de que la brecha abierta entre el Comité Olímpico Español (COE) y el Gobierno de Aragón adquiriese el miércoles dimensiones ya difícilmente salvables. "La situación es preocupante", ha dicho el líder del PP en la comunidad, para después apuntar directamente a una posible división interna en las filas socialistas de la comunidad: "Es evidente que el PSOE en el Alto Aragón piensa una cosa y en el Pignatelli está pensando otra", ha firmado, sabiendo bien lo que quería decir.

"No voy a entrar en las disputas internas del Partido Socialista", añadía Azcón, para quien esta posible fractura "no es una buena noticia". "La voz del PSOE debería ser unánime en Aragón. Hay dos voces distintas y lo mejor para el buen fin de los Juegos es que pensáramos en un acuerdo que aglutinara al mayor número de agentes dentro de nuestra sociedad", ha manifestado Azcón.

La posibilidad de que el COE pase ahora por encima del Gobierno de Aragón y pacte directamente con los pueblos pirenaicos oscenses, muchos de ellos en manos del PSOE, ha abierto un camino del que en el Pignatelli no quieren ni oír hablar. Azcón, según ha dicho, tampoco cree en esa vía. "El acuerdo tiene que ser sí o sí", ha asegurado, pero ha aprovechado la oportunidad para tratar de debilitar a los socialistas.

"El problema es lo que pasa entre el PSOE y sus socios independentistas y el problema ahora parece ser también lo que pasa dentro del Partido Socialista. El PP no es dudoso a la hora de apoyar los JJOO en el año 2030. Los problemas no están en el apoyo del PP, del que nadie duda, los problemas los tienen internamente los que tienen la responsabilidad de impulsar la candidatura. Hay problemas dentro del PSOE en Aragón, dentro del Gobierno de Aragón y problemas de interlocución entre el Gobierno de Aragón, la Generalitat y el COE", ha dicho.

Y es que sabe Azcón que si el COE se dirige directamente a los alcaldes del Pirineo oscense y pacta con ellos la acogida de alguna de las pruebas de los Juegos, el presidente Lambán quedará en una posición complicada al haberse mostrado como el defensor principal de esos municipios que luego le habrán puenteado. Pero esto es tan solo una hipótesis que el alcalde también ve lejana.

"El presidente del COE no me ha vuelto a llamar"

¿Y qué pasaría si el COE llama directamente al alcalde Azcón para proponerle que Zaragoza sea sede de alguno de los eventos olímpicos? "Yo tuve al principio de todo el proceso una reunión con el presidente del COE y no me ha vuelto a llamar para nada. Nunca. Para nada. Si el presidente del COE entiende ahora que su interlocución con el Gobierno de Aragón es más difícil y va a llamar a otros agentes distintos, yo no voy a dejar de recibir las llamadas de nadie. En cualquier caso, este es un proyecto de España. No es de Aragón ni de Cataluña. Es el presidente del Gobierno el que va a validar la candidatura final que se presente al COI. Si Cataluña quiere hacer unos Juegos Olímpicos en solitario fracasará. Igual que si Aragón pretende lo mismo. Solo hay un un camino: la colaboración", ha respondido el líder de los populares en la comunidad.

En resumen, para el alcalde de Zaragoza, la ciudad que aspira a acoger la ceremonia de apertura o clausura de esos Juegos, "la situación es preocupante". "Ya lo dije la semana pasada y creo que los acontecimientos me van dando la razón. Después de las declaraciones del COE la situación es más preocupante. El acuerdo no lo veo más cercano sino más lejano. Al final si los Juegos en España, en Cataluña y en Aragón, dependen del presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) y de sus socios independentistas es evidente que Aragón tiene menos posibilidades de que le vaya bien", ha zanjado.