Comienza la cuenta atrás para los más de 15.000 afectados pendientes de la macrodemanda colectiva de cláusulas suelo, que llega hoy a los tribunales tras un periplo judicial que dura ya más de una década.

La demanda inicial se interpuso el año 2010 y ya entonces se dio la razón a los afectados por estas cláusulas abusivas. La sentencia fue recurrida por los bancos ante la Audiencia Provincial de Madrid, que volvió a dar la razón a los afectados, y posteriormente, ante el Tribunal Supremo, que ha señalado este 26 de mayo como fecha para la votación y fallo del asunto.

Si bien en este día no se conocerá la sentencia, son muchos los interrogantes acerca de las consecuencias que la misma va a tener para las personas afectadas. Resolvemos algunas de estas dudas con Independencia 24 Abogados, despacho especializado en derecho bancario y pionero en la defensa de los consumidores en Europa con más de 1.000 demandas individuales por cláusulas suelo presentadas y otras tantas sentencias favorables.

¿Qué consecuencias tendrá la sentencia para los afectados que interpusieron la demanda colectiva?

Según el despacho especializado de Zaragoza, ninguna. En la sentencia no se declarará la nulidad de la cláusula suelo concreta de ninguno de los 15.000 afectados, ni se les devolverá el dinero.

Tanto el juzgado de lo Mercantil de Madrid como la Audiencia Provincial, han resuelto que esas 15.000 personas no están demandando para que se resuelva su caso particular. Por tanto, la sentencia no implica que vayan a recuperar su dinero.

Entonces, ¿para qué sirve esa sentencia?

La sentencia deberá determinar si, con carácter general, esas cláusulas son abusivas. Como ya ha declarado anteriormente el Tribunal Supremo, la única consecuencia de una sentencia colectiva es que se entenderá que las cláusulas suelo de esas entidades bancarias son abusivas, salvo que existan circunstancias excepcionales en cada caso particular (existencia de acuerdo-trampa, información concreta sobre la cláusula suelo, etc.).

¿Qué pueden hacer los 15.000 afectados?

La solución es demandar individualmente. De hecho, son ya cientos de consumidores los que se han apartado de la macrodemanda colectiva y han entablado acciones individuales para recuperar su dinero. Las devoluciones para estos clientes pueden alcanzar hasta los 50.000 euros.

El tiempo que se tarda en recuperar el dinero desde que se presenta la demanda individual depende del lugar en el que se presente. "En Zaragoza, la duración es de unos 6 meses", señalan desde el despacho especializado.

Y los que firmaron un acuerdo-trampa con el banco, ¿podrán reclamar?

Sí, de hecho Independencia 24 Abogados fue el despacho que consiguió la nulidad de la renuncia a reclamar impuesta por los bancos en los acuerdos-trampa de cláusulas suelo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Gracia a ello, es posible recuperar el dinero aunque con importantes matizaciones que deben ser estudiadas en cada caso particular", indican los abogados.

Las personas que ya demandaron individualmente, ¿cómo les afecta?

No les afecta en nada, tanto si ya tienen sentencia firme como si están pendientes de que se resuelva su caso particular, dado que estos consumidores, a diferencia de los que están en la macrodemanda colectiva, ya están ejercitando sus derechos de forma individual.

Si usted es una de los afectados por las cláusulas suelo, tanto si se encuentra o no dentro de una demanda colectiva, tiene derecho a reclamar de manera individual. Para más información puede ponerse en contacto con Independencia 24 Abogados.

Independencia 24 Abogados

Paseo Independencia, 24. Planta 7, oficina 3. Zaragoza.

Teléfono: 876 872 508

Facebook e Instagram

Web