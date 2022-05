"La reunión con los alcaldes y empresarios del Pirineo ha servido para mostrar unanimidad, la unidad de todo el territorio con el Gobierno de Aragón en la estrategia que preparamos para la candidatura". El consejero aragonés de Educación y Deporte, Felipe Faci, ha palpado este viernes de primera mano la postura generalizada, "unánime", ha detallado, de los tres valles del Pirineo aragonés en el momento de defender los intereses de la comunidad ante el Comité Olímpico Español (COE) y Cataluña. El mantra es conocido desde hace semanas: la candidatura olímpica a los JJOO de invierno del 2030 debe ser equilibrada, algo que de momento no ocurre. "Hemos coincidido en que no compartimos la propuesta del COE, que no es equilibrada y perjudica al Pirineo aragonés", ha remachado el consejero tras la reunión.

Faci se siente especialmente satisfecho por comprobar que los pesos pesados del Pirineo, tanto en el sector económico como político, ven en el Gobierno de Aragón al "único interlocutor" de la comunidad a la hora de sentarse en una mesa tanto con el COE como con los representantes catalanes. "Los alcaldes me acaban de decir que nosotros somos los interlocutores ante el COE, como lo hemos sido siempre". "El único que negocia es el Gobierno de Aragón", ha remachado Faci para espantar dudas e incertidumbres. "Lo que no puede ser es que haya quien nos intente dividir. Aquí no ha habido ningún discrepante". Eso sí, alcaldes y empresarios también quieren que sus opiniones se tengan en cuenta en el momento de diseñar una propuesta que llevar al COE. “La propuesta la estamos preparando. La tendremos lista pronto --ha explicado Faci--. Los representantes del Pirineo nos dijeron que querían participar y así será". El espíritu de la misma, eso sí, se antoja inquebrantable: que haya un reparto equilibrado. Las estaciones Las estaciones de esquí también han cerrado filas con el Gobierno de Aragón. Candanchú y Astún, las dos únicas que no pertenecen al Gobierno de Aragón, se han reunido este viernes con Marta Gastón, presidenta de Aramón, para expresar su rotundo apoyo a una candidatura de unidad que sea liderada por la DGA y en la que todos vayan alineados. La consejera Gastón ha comparecido junto a Jesús Santacruz, presidente de Eivasa (Estación de Invierno Valle de Astún S.A.), y Fernando Montón, consejero delegado de Candanchú, que no han mostrado ni una fisura pese a que Alejandro Blanco, presidente del COE, dejó entrever que parte del territorio pirenaico aragonés había mostrado su interés en negociaciones paralelas. De hecho, Álvaro Luna, director de esta estación, manifestó que sus instalaciones "siempre están abiertas ante cualquier tipo de colaboración para sacar adelante unos Juegos Olímpicos", lo cual se interpretó como una puerta abierta a una negociación futura. Todos juntos No obstante, el COE no se ha puesto en contacto con ninguna de las estaciones. Ni con las pirenaicas de Aramón (Formigal, Panticosa y Cerler), ni con las privadas. “Vamos todos juntos, toda la nieve de Aragón, y queremos comunicar que todas las estaciones apoyaremos la postura que el Gobierno determine”, ha expresado Santacruz, que ha sido rotundo al afirmar: “Somos una piña y así avanzaremos. No hay que olvidar que los Juegos Olímpicos son una carrera de largo recorrido”. Montón ha destacado el trabajo y las inversiones que se están realizando desde la DGA, lo que provocará que Aragón sea olímpico “mucho antes de 2030” gracias a la unión de estaciones que permitirá tener un dominio esquiable envidiable “con unas instalaciones de alto nivel”. “A nosotros nadie nos ha llamado ni nos ha sondeado”, ha asegurado el consejero delegado de Candanchú, que ha respaldado las palabras de Gastón: “Las estaciones son el motor del territorio y solo cabe apoyar la propuesta rn la que está trabajando el Gobierno de Aragón”. Te puede interesar: Deportes Cataluña aplaza la consulta de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 “Que a nadie se le pase por la cabeza que pueda haber fisuras en nuestros centros invernales”, ha zanjado con contundencia la consejera. Por último, Santacruz ha indicado que las declaraciones de Alandro Blanco “no nos parecen acertadas y por eso estamos aquí”. “Nuestro deseo, además, siempre ha sido organizar unos Juegos Olímpicos en los que podamos tener parte o todo el esquí alpino”.