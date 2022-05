El personal sanitario y los vecinos de Cuarte de Huerva han protestado este viernes por la situación "insostenible" que atraviesa el consultorio médico ante la escasez de plantilla.

Nuria Tundidor, médica de Atención Primaria, ha denunciado que "falta de personal y la sobrecarga de trabajo que con la pandemia pero se ha enquistado e incluso agravado en las últimas fechas", ha dicho. “Estamos desbordadísimos, superados con creces a los que podemos dar de sí, doblando y echando horas extras porque las bajas no se sustituyen ni se ha puesto algún médico suplementario como en otros centros”.

Tal y como contó este diario, hace más de tres meses que una baja médica no se ha cubierto y, además, el médico que se les concedió hace dos años no ha llegado porque no está permitida la ampliación de plantilla, a pesar de ser necesario.

La concentración, que ha sido respaldada por los Sindicatos de Médicos de Atención Primaria de Aragón (Fasamet y Cesmaragón), ha servido para reclamar la construcción de un centro de salud que sustituya al consultorio médico actual dado el elevado volumen de población de Cuarte de Huerva.

Hay más de 14.000 personas empadronadas, pero a ellas se suman las que a diario se desplazan al municipio para trabajar. "El Gobierno de Aragón es incapaz de resolver el grave problema que afecta a toda la Atención Primaria y nosotros somos la avanzadilla de lo que nos espera”, ha dicho Tundidor.

La situación hace que haya listas de espera de entre 10 y 14 días para conseguir cita con el médico." Eso es inhumano e injusto tanto para los pacientes como para la labor de los trabajadores", han señalado.

Tras la concentración se ha realizado una recogida de firmas para trasladar la queja al Salud. Los vecinos de Cuarte pueden firmar en el Ayuntamiento de Cuarte y en el consultorio. Además, los profesionales sanitarios tienen previsto repetir los paros y concentraciones los tres próximos viernes: 3, 10 y 17 de junio.