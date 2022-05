Los usuarios de un tren de alta velocidad de la compañía Ouigo han vivido este domingo un nuevo sobresalto en la línea que cubre el trayecto entre Madrid y Barcelona que, aunque tiene parada en Zaragoza y Camp de Tarragona, en esta expedición no la hacía al ser directo. Hasta 50 pasajeros se han visto obligados a viajar de pie o, como destacaba uno de ellos, "desperdigados por el tren, padres y niños sentados en el suelo" o "en el vagón de la cafetería sin asiento".

Lo hacían en el convoy que partía a las 17.20 horas de la estación de Atocha y después de recibir un trato, según remarcaba este usuario, "digno de denuncia" por parte de un personal en la terminal madrileña "soberbio y maleducado buscando el enfrentamiento y amenazando". "Qué vergüenza", comentaba este viajero a bordo de este tren de Ouigo.

La normativa actual no impide viajar de pie, pero tampoco con pasajeros sin asiento asignado durante el trayecto, aunque sí prohíbe expresamente a la compañía que estos superen la cifra de 50 usuarios en estas circunstancia, por lo que la firma francesa de alta velocidad a bajo coste no se expone a las sanciones que algunos de los afectados reclamaban en redes sociales y sobre lo que, añadían, habían sido informados con "menos de cuatro horas de antelación". La situación es inusual pero no ilegal, por extraño que parezca.

Una avería en un tren que paraba en Zaragoza

La incidencia venía provocada por una avería en el tren que tenía programada la salida desde la estación de Delicias en Zaragoza a las 15.11 horas, con llegada a Atocha a las 16.30 y que lo acabó haciendo "con dos horas de retraso". La razón es que en el trayecto entre Barcelona y Madrid sufrió una avería que le obligó a limitar su velocidad hasta los 160 kilómetros por hora como máximo, provocando esa importante demora.

Pero una vez que se encontraba en Atocha, la compañía se vio obligada a enviar ese tren a talleres para ser reparado. Un convoy que tenía que haber partido a continuación hacia la Ciudad Condal en la mencionada expedición que resultó luego afectada. Y es que este iba a unirse a otro tren con otras más de 500 plazas para viajar en lo que se denomina doble composición, sumando entre ellas 1.018 asientos. Por eso el problema, ese tren pasaba de tener más de un millar de plazas a poco más de 500.

@OUIGO_Es esto es normal?, avisáis con menos de 4 horas, y además vuestro personal en la estación de Atocha soberbio y mal educado buscando el enfrentamiento y amenazando, que vergüenza. pic.twitter.com/zx6RN895VV — Joaquin Sabate (@cacointruder) 29 de mayo de 2022

En otras circunstancias, Ouigo habría recurrido a un convoy de reserva con el que habitualmente cuenta, pero esta opción está agotada desde que hace solo una semana ocurriera el accidente a la altura de Ariza, en Aragón, en el que un convoy se enganchaba con una catenaria y quedaba varado en la vía con cientos de viajeros a bordo. Ese vehículo sigue sin estar reparado y sin estar en servicio para situaciones como la de este domingo. Es decir, no había tren y solo quedaba recolocar a los afectados del convoy de las 17.20 horas, unos 300 según la compañía.

La solución para 121 de ellos fue encontrar acomodo en alguno de los dos trayectos posteriores a este de las 17.20 horas. De los más de 150 que restaban, a otros 71 se les asignó asiento en esa unidad que sí estaba disponible para salir en hora desde Atocha, y de los 80 restantes, solo a 50 se les podía ofrecer la posibilidad de viajar de pie en ese trayecto que acumulaba ya dos horas de retraso antes de partir y que, a la vista de las imágenes, no tuvieron ningún problema en aceptar. Así, en torno a 30 se quedaron sin opción de viajar este domingo.

Mientras, desde Ouigo aseguraron que a los 300 afectados por esta incidencia se les reembolsa el dinero del billete pagado. A los que viajaron más tarde, a los que lo hicieron sentados en el otro tren de la doble composición, a los que lo hicieron de pie o sentados en los pasillos y a los que no tuvieron opción de viajar.