Lambán recaba más apoyos para los Juegos desde la derecha que de sus socios de Gobierno

Anunció el pasado jueves el presidente Javier Lambán el inicio de conversaciones con los grupos políticos aragoneses para llevar a Madrid una propuesta mayoritaria con la que poder sacar músculo ante el Gobierno de España y Pedro Sánchez, quien sigue sin responder a la solicitud de Aragón de poner «orden» en el COE.

De momento, los tres grupos que se sientan más a la derecha en el Parlamento aragonés han expresado su respaldo a Lambán; donde no se alinean dos de sus socios: CHA es contundente y Podemos no se pronunciará hasta que no haya documentación y acreditación solvente de sostenibilidad. Sí hay un respaldo absoluto del PAR.

La ronda de conversaciones que anunció Lambán no ha concluido. El jefe del Ejecutivo quería llevar a cabo esta unificación de las fuerzas en persona y pronto recabó el apoyo de Jorge Azcón, con quien se reunió ese mismo jueves, y de Daniel Pérez Calvo (Cs).

Será ahora el territorio el que contribuirá a la redacción de la nueva contrapropuesta que presentará Aragón en breve ante el COE, que dijo que citaría de nuevo a las partes para tratar de avanzar. De momento, no hay convocatoria olímpica, pese a que el presidente dijo que citaría a las partes esta semana.

La propuesta aragonesa de reparto equilibrado consiste en hacer lotes agrupándolos por niveles en cuanto a la calidad de las distintas pruebas, de tal manera que Cataluña y Aragón tengan que elegir un paquete con pruebas más y menos importantes.

Para ello tiene el respaldo no solo de los alcaldes, los empresarios e incluso las estaciones privadas, sino de las principales fuerzas de las Cortes de Aragón. Del PP, por ejemplo. «Siempre hemos estado a favor de una candidatura conjunta para los Juegos en condiciones de igualdad. Siempre. Y siempre hemos ofrecido nuestro apoyo y nuestras propuestas para que este proyecto prosperara», dice Mar Vaquero.

La primera voz parlamentaria de los populares recuerda que «como proyecto de Estado que es» debe incluir «a cuantos más, mejor», también a Cataluña, cuya participación «es imprescindible para que la candidatura tenga visos de realidad».

El proyecto debe ser en igualdad, pero «ha estado roto desde el principio debido a la dependencia y al sometimiento de Sánchez al independentismo», critica Vaquero, que cree que el problema ha estado en la actitud de Lambán: «No ha sabido aprovechar el gran capital político y social de apoyo, no ha sabido articular un discurso en el que se hiciera partícipe a la mayoría del Parlamento. Ha optado por actuar a su aire, sin darse cuenta de que una candidatura no es cosa de una persona, sino de una voluntad popular».

Desde Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo admite que ya ha hablado con Lambán tras los últimos movimientos: «Tenemos las ideas muy claras y somos conscientes de que la opción ahora mismo pasa por defender el proyecto tal y como se planteó inicialmente. Por supuesto que vamos a apoyar al Gobierno en esa dirección», dice el líder naranja, que asegura que no consentirán «que nos tomen por idiotas, haciéndonos creer lo que no es y nunca ha sido».

«Tenemos que lidiar con un mentiroso patológico como Pedro Sánchez, y, contra todo pronóstico, con Alejandro Blanco, palanganero a las órdenes del Gobierno de España, que se ha puesto claramente a favor de una candidatura que ni es equilibrada ni se planeta en pie de igualdad».

Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, brinda también su apoyo, aunque no le han llegado señales de Lambán. «De momento no hemos recibido ninguna llamada del presidente. Nuestra posición no ha cambiado de apoyo a una candidatura en pie de igualdad con Cataluña. Pero ante las declaraciones de Alejandro Blanco exigiremos que Lambán amplíe la información que nos ha facilitado: conversaciones con el Gobierno, con el COE, acuerdos alcanzados en reuniones técnicas... No tiramos la toalla. El Gobierno de Aragón debe pelear hasta el final por estos Juegos, se lo debe al Pirineo».

«La dignidad de Aragón vale mucho. Somos nobles y serios, pero no sumisos a una propuesta que menosprecie nuestro Pirineo», dice Jesús Guerrero (PAR)

Dentro del cuatripartito, el respaldo más sólido –se diría que el único– lo encuentra Lambán en el PAR, donde dicen mantener comunicación cotidiana con el presidente. «Habrá Juegos si existe voluntad política de la Generalitat, justicia y asunción del compromiso de una candidatura como proyecto de Estado», dice su portavoz en las Cortes, Jesús Guerrero, que afirma que la garantía del acuerdo se basa en el respeto a Aragón: «La dignidad de Aragón vale mucho. Somos nobles y serios, pero no sumisos a una propuesta que menosprecie nuestro Pirineo», remata Guerrero.

Desde Podemos dicen que no van a dar «cheques en blanco». El proyecto de los JJOO sigue sin proporcionarles certezas. «No nos parece serio que las propuestas que se han puesto encima de la mesa no contengan ni lo mínimo que tiene que rellenar una comunidad de vecinos para colocar un ascensor: no hay memoria económica, ni estudio de impacto ambiental ni de retorno de la inversión», asegura Maru Díaz, que no ha mantenido una reunión oficial con el jefe del Ejecutivo pero sí habla informalmente con asiduidad.

La líder de la formación morada en las Cortes concluye cotundente: «Si no fuera porque hablamos de millones de euros sonaría a puro chiste. Esto es un escándalo en sí mismo. Por si fuera poco, la propuesta es de mínimos hacia Aragón, lo que es un desprecio hacia nuestro territorio».

Desde CHA se afirma que no es el modelo para impulsar el desarrollo de la nieve en Aragón. «Las inversiones en el sector no pueden ir vinculadas a un proyecto olímpico ni a la celebración de unas pruebas concretas, tienen que ser estratégicas y hechas desde el consenso con el territorio, con criterios de sostenibilidad y garantizando que no se hipoteca el futuro y el desarrollo de la montaña», afirma Joaquín Palacín, que no ha tenido un contacto concreto en este caso con Lambán ya que con hablan «de manera habitual».

Otra cuestión diferente es la posición del Gobierno de España respecto al peso de Aragón frente a Cataluña. En este sentido, una vez más se ha comprobado cómo Aragón vuelve a ser ninguneado por Madrid frente al Gobierno catalán.

«No hemos entrado nunca en una lucha absurda entre territorios, Aragón y Cataluña. El espectáculo que se da en torno al delirio olímpico está siendo vergonzoso", afirma Álvaro Sanz (IU)

Izquierda Unida está en contra de los JJOO desde el primer día, así que lo sucedido estas últimas semanas «no hace que cambiemos de opinión». En este sentido, IU ha sido el único partido de la oposición que no ha recogido el guante que lanzó Lambán para consensuar una postura común.

Aragón no necesita «un nuevo macroproyecto con un claro impacto negativo» para el medio ambiente. «Tampoco hemos entrado nunca en una lucha absurda entre territorios, Aragón y Cataluña. El espectáculo que se da en torno al delirio olímpico está siendo vergonzoso. Todo por un proyecto inaceptable desde la perspectiva ambiental y económica a medio y largo plazo».

A pesar de que la clara posición de IU, Álvaro Sanz entiende que debe ser escuchada la propuesta de Lambán «como cualquier otra», pero el presidente «no nos ha llamado para abordar este debate».