«Fumaba casi dos paquetes al día»

Una afonía constante es lo que llevó a José Luis Secanella en julio de 1984 a acudir al médico. No esperaba el diagnóstico que le iban a dar después de realizarle una biopsia: un tumor de laringe. «Directamente a mí no me comentaron la palabra cáncer, pero sí a mis familiares. Una vez que llegué a la planta del hospital ya lo intuí por los pacientes que vi en el pasillo y me fui mentalizando de las consecuencias que iba a sufrir», explica este aragonés natural de Montalbán (Teruel).

Secanella perdió la voz tras la operación porque se le extirpó la laringe y, de hecho, esta comunicación con EL PERIÓDICO se realiza vía telemática. Ahora tiene 70 años y no echa «para nada» de menos el tabaco. «Hay estudios que demuestran que existe una causa efecto de este tipo de cáncer con el tabaco, aunque también hay quien lo sufre y no ha fumado nunca», señala. "Cuando te pasa no te queda más remedio que afrontarlo con resignación y con la ilusión de volver a rehabilitar la voz una vez que conoces a personas que lo han hecho», dice En su caso, confiesa que «desde muy joven» empezó con los cigarrillos. «Fui fumador muy pronto y al final consumía una cajetilla o dos al día», señala. Hace 38 años que es un paciente laringectomizado y el camino hasta llegar aquí no ha sido fácil. «En el momento en el que te dan la noticia el cambio de vida es bastante fuerte, por lo que los familiares y los amigos juegan un papel importante», señala. Aragón vende 4 millones menos de cajetillas de tabaco que hace tres años «Cuando te pasa no te queda más remedio que afrontarlo con resignación y con la ilusión de volver a rehabilitar la voz una vez que conoces a personas que lo han hecho», explica. Botón traqueal De hecho, Secanella lleva puesto un botón traqueal que cuando se presiona comienza a emitir un sonido vibrante. Al mover la boca y la lengua, ese sonido laringectomizado se transforma en palabras y es su vía de comunicación. «Mi calidad de vida es buena. Lógicamente digo esto porque no he tenido recaídas afortunadamente y me encuentro bien. Siempre hay que privarse de algunas actividades, pero son superables. Y en el tema de la alimentación no tengo problemas porque como de todo», explica. "A la gente joven le aconsejaría que dejara a un lado el tabaco. Muchos como yo estarán empezando a fumar por hacerse los ‘mayorcitos’ y lo hacen sin saber las consecuencias que conlleva: cáncer y otros problemas de salud", señala. Por supuesto, Secanella ya no fuma desde aquel fatídico diagnóstico de 1984. «En absoluto me acuerdo de ello, más viendo las consecuencias que acarrea», asegura. Su experiencia le hace ver el tabaco con otros ojos de cómo lo veía cuando apenas era un chaval. «A la gente joven le aconsejaría que dejara a un lado el tabaco. Muchos como yo estarán empezando a fumar por hacerse los ‘mayorcitos’ y lo hacen sin saber las consecuencias que conlleva: cáncer y otros problemas de salud», señala. La enfermedad, que de inicio era totalmente desconocida para Secanella, le aportó numerosa (y novedosa) información a este aragonés que pronto empezó a conocer a pacientes como él. De hecho, actualmente es el secretario de la Asociación Regional Aragonesa de Laringuectomizados y Limitados de la Voz (Aralvoz), con sede en la calle Fuenterrabía de Zaragoza. «Somos unos 250 socios y nuestra principal actividad es la rehabilitación de la voz esofágica en laringectomizados», explica. Casi 900 casos de cáncer de pulmón en Aragón en 2021 Eso sí, se encuentran un «problema» para ello. «Tenemos una escasa ayuda para poder desarrollar nuestra labor como querríamos, algo que le sucede a todas las asociaciones de idénticas características», reclama Secanella. Además de en Aralvoz, este aragonés también encontró un gran apoyo en la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que le ayudó a afrontar el proceso y con la que colabora. Solo en España el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas. Su consumo es responsable del 30% de todos los tumores de cáncer que hay en el país Aunque no todos los casos de cáncer de pulmón o de laringe están vinculados con los cigarrillos, solo en España el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas. Su consumo es responsable del 30% de todos los tumores de cáncer que hay en el país y de hasta 20 tipos distintos como el del pulmón, laringe, páncreas, vejiga, esófago o hígado. Según datos proporcionados por la AECC en Aragón, en la comunidad se detectaron en 2021 un total de 894 casos de cáncer de pulmón (uno de los más agresivos y con peor pronóstico de supervivencia) y 85 de laringe.