No sin mis Juegos Olímpicos de Invierno para 2030. La asamblea del Comité Olímpico Español (COE) dejó claro este martes cuál es su objetivo prioritario, presentar una candidatura, como sea, al Comité Olímpico Internacional (COI). Y para lograrlo tampoco le va a importar desdecir a su presidente, Alejandro Blanco, que durante meses ha estado defendiendo que esta será una candidatura conjunta o no será, y esta mañana salía a atender a los medios para explicar cómo la asamblea había decidido que elegirá entre Aragón y Cataluña si estas no se ponen de acuerdo en un proyecto conjunto. Como ya hizo en su día entre Granada y Jaca para la cita invernal o entre Madrid y Sevilla para los de verano.

Contradicciones aparte, la decisión de la asamblea del COE es salomónica y solo tiene un mensaje que trasladar este martes al presidente del COI, Thomas Bach, en su visita a Madrid: España necesita más tiempo para decidir y concretar cómo será su candidatura para la cita de 2030. Y en adelante, seguir intentando un pacto que parece lejos todavía entre Aragón y Cataluña por un equilibrio en el reparto de pruebas y sedes que sigue sin alcanzarse. No concretó si piensa darles un ultimatum o fijará una fecha límite para tomar una decisión, pero sí que será una asamblea extraordinaria del COE la que decidirá si no hay pacto: votará entre los proyectos presentados por ambos y que gane el mejor. Aragón propondrá lotes al COE y dejará a Cataluña elegir en primer lugar «Este Comité ya eligió en su día entre Jaca y Granada una candidatura para los Juegos de invierno y entre Sevilla y Madrid para los de verano. Pero una elección entre dos sería la segunda opción. Vamos a por la primera, que es que haya acuerdo. En eso aún sigo creyendo», afirmó Blanco tras la asamblea. Parece que el presidente del COE ha decidido dar un nuevo giro al timón y la asamblea, a la que expuso todo el trabajo realizado hasta la fecha, no pareció seguir con el discurso suyo de la semana pasada de plantear una propuesta propia y abrir la puerta a que las estaciones aragonesas se desmarcaran del presidente aragonés Javier Lambán y se sumaran al carro, el del COE y de los ingresos que reportan siempre unos Juegos Olímpicos. La respuesta en Aragón fue contundente: foto de unidad política y del tejido social y empresarial con la posición defendida por la DGA. Esa especie de todos o ninguno ahora parece haber modulado el discurso de Blanco y abierto una opción, la de votar un proyecto en solitario, que el propio presidente del COE descartaba hasta ayer.