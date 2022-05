Entre el sí, el no y la sensatez

Hay quien se aparta unos metros para fumar y hay quien, directamente, se enciende el cigarrillo en la misma mesa donde está tomando el café. Con la teoría en la mano, esta acción conlleva una sanción porque en Aragón está prohibido el consumo de tabaco en las terrazas de los establecimientos. En la práctica, poca gente lo sabe o directamente, por el cansancio derivado de la normativa de la pandemia, se resignan a cumplir.

Eran las 9.30 horas de este martes, Día Internacional Sin Humo, cuando en las inmediaciones de la zona de restauración de la plaza Roma, en Zaragoza, se veían muchas cajetillas de tabaco sobre la mesa. «¿Ah, que está prohibido?», se preguntaba incrédula una clienta que, inmediatamente, se levantó para apartarse.

«Hace tiempo que en los espacios donde hay menores debería estar aprobada la prohibición de fumar», señalaba este martes una zaragozana.

Mientras el Gobierno de España ultima una nueva ley antitabaco que se aprobará antes de que termine este 2022, en la calle hay muchas dudas y disparidad de opiniones sobre las restricciones relativas al humo de la nicotina. «No fumo y soy partidaria de prohibirlo en las terrazas. Durante la pandemia no se podía y lo hacía todo el mundo, sin respetar la norma. Y mientras todos debíamos llevar la mascarilla, los fumadores se la podían quitar para fumar», criticaba Antonia Allueva.

De acuerdo a la orden de declaración de nivel de alerta sanitaria 1 en Aragón, además de en las terrazas tampoco se puede fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima de 2 metros. «Hace tiempo que en los espacios donde hay menores debería estar aprobado», consideraba esta joven, que no fuma.

«El otro día estaba con mi hijo en un columpio y al lado había un padre fumando. Nos venía todo el humo y es muy molesto para un adulto, pero más para un niño. Es verdad que es aire libre, pero molesta igualmente», añadía Allueva.

«Un poco de cordura»

A su lado estaba Leticia Quílez que, en el caso de las terrazas, ve con buenos ojos que se prohíba el consumo de tabaco. «Personalmente me molesta mucho el humo a pesar de ser fumadora y entiendo que a la gente le afecte. Es tan simple como apartarse un poco y todos felices, no cuesta nada», consideraba.

«En las zonas infantiles sí que me parecería bien porque eso de dejar las colillas por el suelo además es un peligro», decía una joven.

Sin embargo, en el caso de los parques o las playas, donde la nueva ley pretende restringir también el tabaco, ella no lo ve viable. «Al final son sitios muy abiertos y amplios. Creo que con un poco de cordura, todo el mundo es consciente de que debe no debe echar el humo a nadie en la cara», indicaba.

En otra terraza de la capital, María Bulbena se fumaba apartada un cigarro mientras tomaba el café. «Egoístamente me fastidia tener que alejarme», reconocía. «En las zonas infantiles sí que me parecería bien porque eso de dejar las colillas por el suelo además es un peligro», decía.

En su caso, no fuma en el coche y en su casa lo hace «siempre» en la terraza y con «algo abierto» en la vivienda para ventilar. «Soy consciente de que el humo es molesto, pero de ahí a prohibirlo en un parque me parece excesivo», apuntaba.

Por su parte, Dora Mediano consideró que «cada día hay más concienciación» entre la sociedad sobre el tabaco, pero «haría falta más», dijo. «Antes nos comíamos las tapas de los bares con gente fumando alrededor y ahora eso es una locura. Todo evoluciona y en este tema el covid también nos ha enseñado cosas», señaló.

Ella es partidaria de limitar el humo en las zonas infantiles de los parques y también en lugares como estadios deportivos. «En La Romareda, por ejemplo, hay quien fuma faria y el humo aún es peor», matizó.

Por otro lado, desde Asociación Española contra el Cáncer (AECC) se han entregado manzanas a cambio de cigarrillos a los ciudadanos fumadores que se encontraban en las inmediaciones de los hospitales de Aragón.

La iniciativa pretendía concienciar y sensibilizar sobre la importancia de no fumar, especialmente en espacios sanitarios donde, por cuestiones de salud, es todavía más perjudicial.