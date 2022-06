Las residencias de mayores de Aragón creen que el modelo de Belarra "no es realista"

Las residencias aragonesas llevan tiempo centrando su trabajo en la atención en la persona, tal y como propone en su modelo de centros de mayores el Ministerio de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, que dirige Ione Belarra; y que recientemente ha sido rechazado por varias comunidades. Aragón lo apoyó. La nueva pauta fija los criterios de atención a personas mayores y dependientes en centros residenciales, de día o atención domiciliaria, que deberán adaptarse a las necesidades de apoyo de cada persona y respetar su estilo de vida. Propone residencias con menos plazas, con unidades pequeñas de convivencia que compartan zonas comunes.

La patronal de centros de mayores privados está en desacuerdo con el modelo porque no hay "un estudio técnico ni va acompañado de una memoria económica", señala Paquita Morata, gerente de Arade (Asociación Aragonesa para la Dependencia), que pertenece al Círculo de Atención a Personas (CEAPs). Sin embargo, reconoce que hay planteamientos "en los que a priori estamos de acuerdo, que es en ese modelo de atención centrada en la persona, un sistema en el que llevamos trabajando desde antes de la pandemia".

También está de acuerdo desde la Asociación de residencias y servicios (Lares), ya que lo aplican desde antes de la aparición del coronavirus; pero no apoyan "el tiempo, la forma ni la financiación" presentada por Belarra, señala María Emilia Bergasa, presidenta del grupo social en Aragón.

Paquita Morata, gerente de Arade: «Si se duplica o triplica el coste de una plaza, muchos ciudadanos no la podrán pagar»

En esa falta de concreción en la financiación es también en lo que hacen hincapié desde Arade, porque sin ella «es inviable». Apuestan por "hacer centros sostenibles" y que los ciudadanos puedan acceder pero "si se duplica o triplica el coste de una plaza el ciudadano no puede pagar", de ahí que reclamen "apoyo por la prestación de nuestro servicio o aumento de plazas concertadas".

De hecho señalan que los "planteamientos no son realistas", quizá sí en los «centros de nueva construcción» pero no en los que ya prestan servicios porque "no todas las habitaciones son individuales ni se puede crear unidades de convivencia de 15 personas". Por eso, exigen un "estudio técnico". Además, consideran que la necesidad de que una persona quiera permanecer en su hogar "está ahora y siempre lo ha estado" pero también afirman que cuando alguien llega a una residencia es porque "su dependencia no le permite quedarse en casa". De ahí su afirmación de que quien ha realizado esta proyecto "no ha entrado en una residencia", ya que hay que tener en cuenta "el nivel de deterioro de la persona" y en él solo se cuenta con las que "son más válidas".

María Emilia Bergasa, presidenta de Lares: «Es necesario el consenso y definir la colaboración sanitaria y sociosanitaria»

En el caso de Arade señalan que los servicios "tienen que ser tan variados como las personas a las que están dirigidos". Para ellos, el modelo de la ministra se basa, sobre todo, en "las estructuras y no tanto en la atención directa" porque parece que prima que sea "un centro muy bonito en lugar de lo importante, que es cómo se cuida". En la patronal de residencias privadas están trabajando en un modelo de implantación de diagnóstico de "cómo se está en los centros para dar formación y pautas para seguir mejorando la formación".

Desde Lares, por su parte, insisten en que debe haber un consenso y que debe aplicarse el ratio de personal en todos los centros, además de definir la colaboración sanitaria y sociosanitaria. No están de acuerdo en el tiempo, porque aplicar ese nuevo modelo en tres años es "inviable". También reclaman "evidencia científica de cómo se va a implementar" y hacer partícipes a las familias y la "historia de vida" de cada residente.

Próximo proyecto piloto

Bergasa adelanta que próximamente se presentará un proyecto piloto de atención centrada en la persona en domicilios y centros residenciales, en el que colaboran el Departamento de Derechos Sociales, con Lares y la Fundación Pilares, que tiene como finalidad mejorar la atención a personas mayores en situación de dependencia o soledad en residencias y domicilios. Aunque no quiso ampliar nada más, en Navarra ya se presentó hace unos días esta misma iniciativa que promueve un cambio en el modelo de cuidados, adaptándose al entorno del mayor vivan donde vivan.