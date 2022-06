Los casos de picaduras por la mosca negra empiezan a llegar a los centros de salud de Zaragoza

Las altas temperaturas de estas semanas en el valle del Ebro junto a las últimas lluvias de mayo han provocado, fruto del calor, una rápida reproducción de la mosca negra en la ribera del río. Este baja con poco caudal y, además, la numerosa presencia de algas en el mismo son un lugar idóneo para la proliferación de las larvas.

De hecho, en algunos centros de salud de Zaragoza ya han atendido a varios pacientes aquejados por la picadura de la mosca negra. «Han empezado a llegar y estamos viendo ampollas muy feas», señalan a este diario fuentes del personal del centro de salud Arrabal.

Este punto, situado en la margen izquierda del Ebro, es uno de los que más casos atiende cada año, pero reconocen que este las consultas «han llegado antes». El año pasado, por ejemplo, fue a mediados de junio cuando se notó una alta demanda.

La mosca negra, junto al mosquito tigre, se reproduce en los cursos de agua estancada, pero eso no significa que su presencia esté únicamente ceñida a la ribera, sino que se extiende por toda la ciudad. De momento, según ha podido saber este diario, en centro como Las Fuentes Norte, San Pablo, Valdefierro o Univérsitas no han tenido casos de picaduras.

La situación, sin embargo, podría cambiar «en unos diez días», según apunta Javier Lucientes, catedrático de Parasitología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. «No me extrañaría que hubiera un pico importante de casos», señala. «Venimos de una primavera donde no ha habido riadas importantes, el Ebro baja con poco agua y se han concentrado muchas larvas», argumenta Lucientes.

Presencia también en parques

La reacción alérgica al picotazo de la mosca negra es «muy llamativa», con casos que requieren de tratamiento, inyección o, en algunos, hospitalización. «Al parecer es una alergia a los componentes de la saliva de la mosca, pero no todo el mundo es igual de sensible. Hay pacientes que puede tener únicamente un grano grande y ya está», explica el experto.

El tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza para prevenir la proliferación de la moca negra (ayer se hizo con dos drones) «puede minimizar» el impacto en la capital, pero «aguas abajo», sobre todo en la zona de La Cartuja, su presencia puede llegar a ser «muy elevada».

Muchas molestias entre los animales La presencia de la mosca negra en la ribera del Ebro también se nota ya en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, donde los animales «están molestos desde hace días», según explico Javier Lucientes, catedrático de la Universidad de Zaragoza que trabaja en este recinto. «Las ovejas están nerviosas, no comen, se echan al suelo y pueden darse casos de abortos por las picaduras. Hay un descenso en la reproducción de ovejas considerable cuando llegan estos picos porque muchas no salen en celo», indicó. También los caballos están nerviosos, "constantemente moviéndose, muy inquietos», añadía Lucientes. "Se pasa por momentos muy duros. La mosca les pica en la cara, se les mete en las orejas, entre la piel y con todo ello no dejan de moverse porque es muy molesto. Se ven condicionados y por eso reaccionan no comiendo o estando tumbados", dijo Lucientes. Este profesor de parasitología reitera que la mosca negra también puede picar a las mascotas, como pueden ser los perros en un parque.

En cualquier caso, Lucientes insiste en que la mosca negra «vuela tranquilamente 10 kilómetros», por lo que su presencia no está ceñida a áreas concretas. «No está solo en las riberas porque le gusta mucho la vegetación y eso implica que también aparezca en los parques. De hecho, estos son lugares más frescos, así que acuden a las arboledas y también pueden picar», indica.

Aunque a primera hora de la mañana y a última de la tarde son los momentos en los que la hembra de mosca negra es «más activa», la picadura «no se puede descartar en ningún momento del día», insiste el experto.

Consejos: ropa larga y evitar rascarse En cuanto a los consejos, Javier Lucientes apuntó a uno que es «clave» y pasa por «evitar rascarse» en caso de picadura. «Sé que es muy molesto porque el picor hace que te lleves la mano, pero es mucho peor hacerse una herida y que se infecte», añadió. Además, se recomienda aplicar hielo para bajar la inflamación o una pomada con un corticoide suave que haya sido aconsejada por el médico. Por otro lado, es aconsejable usar repelentes en caso de estar por estas zonas. También usar ropa larga y clara, de colores no llamativos, es importante para evitar el picotazo y que acudan las moscas. «Las piezas bucales de la mosca negra no perforan la ropa, a diferencia de las del mosquito tigre, que sí lo hacen. Llevar calcetines o un pantalón largo fino ayuda, aunque también entiendo que estamos en fechas de calor y quizás ir de largo no apetece», señaló. Si el picotazo empeora y la reacción alérgica va más, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

El año pasado, hasta la primera semana de junio se habían registrado en Atención Primaria 5.332 consultas por picaduras de insectos en general en Aragón, lo que suponía un incremento del 46% respecto al mismo periodo de 2020. En este caso, la gran diferencia venía dada porque se venía de un periodo de confinamiento duro por la pandemia. Este año, a la espera de disponerse de datos, no sería de extrañar que la cifra fuera más dado que la presencia de la mosca negra se ha adelantado.

Una de las «ventajas» de este vector respecto a otros dípteros que chupan la sangre es que «no entra en las casas» como tal, apunta Lucientes. «Los árboles de un parque les resultan más frescos que una vivienda, así que por ahí se puede estar más o menos tranquilo», señala.

En cuanto a la presencia del mosquito tigre en la capital, hay una vigilancia «activa» en su control y, en estos momentos, es «muy puntual» su aparición en la ciudad. «Está en alguna zona de urbanizaciones o casas con piscina, pero no es generalizado», según Lucientes.