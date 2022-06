Avelina Higuero, Policía Local de Zaragoza: "La mayor satisfacción es la del deber cumplido"

Avelina Higuero Vázquez nació en Tetuán (Marruecos) y es de Zaragoza, como ella dice, "desde los dos años de edad". Desde que ingresó en la Policía Local han pasado 37 años que ha dedicado a prestar servicio a sus habitantes y visitantes. Ahora, con motivo del Día de la Policía Local, recibe la Medalla de Oro al Mérito Profesional. Esta condecoración es un reconocimiento a sus 37 años de carrera por ser un "referente de ejemplaridad, constancia y buen hacer", tal y como recoge el acuerdo municipal por el que se le concede el preciado galardón.

¿Por qué se hizo policía local?

Por vocación. Siempre he tenido el ánimo del servicio a los demás. En aquel entonces, con muchas limitaciones para este tipo de trabajo, pero gracias a la constancia y al esfuerzo conseguí hacerme policía y ver cumplido el sueño de tener un trabajo donde se está cerca de la gente y trabajando para la ciudadanía.

¿Qué faceta de su larga carrera valora más con el paso de los años?

Hago una valoración en global y el resultado es altamente satisfactorio. Cuando eres más joven las unidades más dinámicas te aportan más, pero a medida que te haces mayor, entiendo que como pasa en el resto de trabajos, el aplomo y las experiencias con las que vas llenando la hucha de la vida hacen que veas las cosas de diferente forma. Por eso no hay etapas mejores y peores, sino diferentes. Todas ellas, en conjunto, me hacen sentir orgullosa de pertenecer al cuerpo de la Policía Local de Zaragoza.

Sus años en la Policía Local le ha llevado a transmitir sus experiencias a sus compañeros como profesora. ¿Cuál es su especialidad en este campo de la formación?

Lo cierto es que la larga trayectoria en el cuerpo es la mayor de las experiencias. Cuando has estado en casi todas las unidades que la Policía ha ido teniendo, hace que adquieras una amplia visión de nuestra profesión. Qué duda cabe que en todas las profesiones la experiencia es una valor enorme que muchas veces no se tiene lo suficientemente en cuenta. No es mi caso, ya que siempre se pueden ir transmitiendo las vivencias a los compañeros que entran promoción tras promoción aportando un valor, a mi juicio, imprescindible para el buen hacer policial.

¿Se ha visto en situaciones comprometidas?

¿Qué policía no se ve en situaciones comprometidas? Todo miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que trabajamos por y para el ciudadano, se ve en situaciones comprometidas en multitud de ocasiones. Muchas veces mal entendidas y muy poco valoradas. Es algo que ya sabemos y que no nos queda más remedio que convivir con ello. Claro que la mayor satisfacción es la del deber cumplido.

¿Ha llegado a temer por su vida?

A decir verdad, sería fácil responder que sí y contar alguna de las múltiples intervenciones, de hace muchos años ya, en la Unidad de Protección Ciudadana o en la Unidad de Vigilancia Especial, en la que estuve destinada durante diez años más o menos, la respuesta sincera es que no. Quizá porque cuando intervienes en servicios que puedan hacer peligrar tu vida no es algo en lo que te pares a pensar. Actúas e intentas resolver las cosas lo mejor posible.

¿En qué medida ha cambiado el trabajo de policía local en casi cuatro décadas?

Mucho, como la vida misma, en cualquiera de los ámbitos, incluido el periodismo. ¿Qué me diría si le preguntara cómo ha cambiado su profesión en 40 años? Ahora bien, la Policía se adapta a todos los cambios. Cuando yo entré, lo hice vistiendo falda, bolso, bombín y zapatos de tacón. Íbamos así a regular el tráfico. ¡Fijate ahora!

¿Qué siente al recibir esta medalla a su trayectoria profesional?

Siento un enorme orgullo, sobre todo porque es algo no esperado por mí. Nunca he esperado reconocimientos públicos. Me he limitado a intentar hacer lo mejor posible mi trabajo en el servicio a Zaragoza. El reconocimiento, si llega, solo te puede hacer sentir orgullosa y querer aún más a la Policía y a Zaragoza.

¿Qué echará en falta de su paso por la Policía Local de Zaragoza?

De momento no hecho en falta nada... Tiene que llegar primero el momento. ¡Todavía no me he jubilado!

¿Hay algún momento que recuerde especialmente?

El primer día en que vestí el uniforme. Creo que ese día que prestas el primer servicio es el mejor día de tu trayectoria profesional.