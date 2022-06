Los Mir de Aragón comienzan sus residencias con "muchas ganas de aprender y formarnos"

Los estudiantes del Ámbito de la Salud son "brillantes" pero deben también recordar que "trabajamos con personas". Este es uno de los consejos que Víctor Solano, jefe de Estudios del Hospital Miguel Servet de Zaragoza ha dado a los aproximadamente 125 residentes, que esta mañana se han incorporado al sector Zaragoza II. 19 pertenecen a Medicina de Familia, 8 de enfermería familiar y un centenar en especializada (en todo Aragón son alrededor de 325 residentes). Pero Solano también les ha recordado que "el residente aprende trabajando día a día". Fran Pablo, jefe de estudios de Atención Primaria del sector II, por su parte, les ha recomendado que tengan claro que "son profesionales" y que "el centro del sistema es el paciente" y todo gira en torno a "mejorar la atención y la calidad de vida del paciente". Eso por no olvidar que continúen estudiando y que "respeten el trabajo del compañero".

Los residentes, reunidos todos en el salón de actos del Miguel Servet, han escuchado con atención estos consejos, que muchos ya tenían aprendidos. Como Isabel Lahoz, zaragozana de 24 años, y residente de Medicina de Familia. El próximo lunes comenzará a trabajar en el centro de salud de San Pablo y aunque reconoce que esta especialidad "no ha sido su sueño siempre" se le fue despertando "el gusanillo" durante la carrera, sobre todo cuando la fue descubriendo. Le gusta que es "la puerta de entrada al sistema" y, sobre todo, por la importancia de "conocer al paciente, su nombre y sus apellidos, el barrio, su familia, el contexto y la zona de donde vive", explica. Y es que para Lahoz, la "medicina no es solo la enfermedad y la pastilla, también el entorno". De esta residencia espera "aprender mucho, disfrutar y empezar ya". La opción de San Pablo es porque "es una población mixta" donde se unen "mayores, jóvenes, migrantes, etc...".

Ana Velasco, por su parte, es también de Zaragoza, tiene 23 años y ella ya ha comenzado la residencia en el hospital Miguel Servet como enfermera pediátrica en la sección de cirugía. En prácticas durante la carrera estuvo en la planta de maternidad "y me encantó porque me encantan los niños". Y eso que dudó porque "no hay bolsa de trabajo, porque nos forman para todo y las plazas son generalistas" e igual están quince días en la uci y otro tanto en el quirófano, de ahí que insista en la formación, algo que ella espera hacer: "seguir aprendiendo mucho para en un futuro seguir trabajando con niños".

Este año será especial para los residentes, ya que la pandemia, que no les dio un respiro durante la carrera sí lo hará durante la formación. "Vamos recuperando poco a poco la normalidad, sobre todo cuando hablamos de formación", reconoce Solano, aunque seguirán viviendo "las secuelas del covid", que han dejado "muchas exigencias en los hospitales".

Plazas desiertas

Este año 4 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria han quedado desiertas en la comunidad, sobre todo rurales (más de 200 en toda España). Para Isabel Lahoz, que se está formando para ello, es quizá porque "es una gran desconocida" y la pandemia también ha podido influir debido "a la alta carga asistencial que han sufrido los centros de salud" y que puede influir a la hora de tomar la decisión.

Por su parte, Fran Pablo señala que en España hay plazas sin cubrir en Medicina Preventiva, en Microbiología y en Medicina de Familia. Los primeros son los que "hemos oído hablar de la pandemia", los segundos, "los que han estado con las PCR"... Para él puede deberse a que "el trabajo a veces asusta"; pero también señala que sobran plazas porque son "el mismo número de personas que optan pero han crecido las plazas, por lo tanto sobran". De ahí que tanto Pablo como Solano reclamen una mejor planificación y un análisis que "no se ha dado" y que implica a comunidades autónomas y al Ministerio.