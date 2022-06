Blanco no dimite pero amenaza

"Está lo que ha dicho cada uno y la votación final", ha dicho el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, este viernes en Catalunya Radio, donde ha asegurado que no dimitirá pero sí hará "un último intento" para intentar alcanzar un acuerdo y que la candidatura conjunta entre Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de 2030 salga adelante.

Así lo ha manifestado después de que el presidente de Aragón, Javier Lambán, pidiera este jueves su dimisión como presidente del COE. En sus palabras ha dejado la amenaza de sacar a la luz las reunión técnicas, exactamente lo mismo que pidió en este diario José Ángel Hierro el pasado domingo, donde solicitó que se hicieran públicas "de manera íntegra".

"Es imposible entender lo que está ocurriendo. Pasar a hablar de comisarios políticos, de constitucionalismo y nacionalistas, está fuera de lo que es una candidatura deportiva", ha añadido Blanco, que por un lado gallea con que se sepa "la verdad", pero por otro afirma que no ve conveniente sacar a la luz las grabaciones de esas reuniones de las que no se levantó ningún acta ni se firmó documento alguno.

"Nadie puede decir una cosa cuando todos los otros dicen lo contrario. No me planteo publicarlas (las reuniones grabadas en vídeo), pero me gustaría que todo el mundo supiera la verdad", ha afirmado antes de continuar: "O dejamos la política y nos centramos en que haya un proyecto deportivo, o no sacaremos la candidatura, y, en ese caso, el perjudicado no será una persona, será el territorio", ha advertido presidente del COE, que cree que se ha desencadenado "una tormenta política" que no tiene nada que ver con la candidatura.

Blanco ha insistido en que se hicieron seis reuniones técnicas y que el presidente de Aragón conocía el reparto de las pruebas desde el primer encuentro. Ha evitado, no obstante, acusar a Lambán de mentir y ha asegurado que el reparto de las pruebas sale de estas reuniones técnicas que los representantes de Aragón avalaron.

Pese a todo, y tras la reciente visita del presidente del COI, Thomas Bach, ha subrayado que hará "un último intento" para lograr un acuerdo, dejando claro que la candidatura conjunta sigue siendo su primera opción, y que tiene previsto visitar Cataluña.

En caso de que no salga adelante, seguirán en contacto con el COI para mantener la voluntad de intentar organizar los Juegos de 2030, dejando abierta así la posibilidad de abrirse a una candidatura en solitario liderada por Cataluña. "No se puede perder la oportunidad de hacer unos Juegos Olímpicos en España", ha recalcado Blanco, tras recordar que cuenta con el apoyo del Gobierno central y que el presidente del COI conoce la situación.

Sobre si en una candidatura en solitario de Cataluña podría sumar a países como Francia o Italia para acoger algunas pruebas, Blanco ha pedido centrarse en España y analizar qué se puede hacer aquí: "Primero tenemos que solucionar nuestro tema. Ver qué candidatura presentamos".

El consejero de Educación y Deporte de Aragón, Felipe Faci, ha afirmado que el líder del COE lanzó un “ultimátum: o se hace esta candidatura o no se hace”. Ha asegurado, además, que la propuesta olímpica no estaba equilibrada entre ambas comunidades y “se reconoció en una reunión” con el COE.

“Blanco nos dijo en todas las reuniones que habría candidatura conjunta o no habría”, ha señalado Faci. De hecho, ha recalcado que espera que “así sea”. Aragón ha vuelto a recriminar las modificaciones de pruebas tras la aprobación de la comisión técnica, en la que ha apuntado que se traspasaron disciplinas de Baqueira-Beret, pero perdieron en Zaragoza el patinaje artístico, algo que el Pignatelli ve como “un paso atrás”.