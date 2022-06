Olga Sovgyria: «Necesitamos armas, muchas armas y más armas para resistir»

Olga Sovgyria, diputada de la Rada Suprema (Parlamento) ucraniana, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Kiev y presidenta del Grupo Amistad Ucrania-España, ofreció una conferencia en Zaragoza sobre la situación del país.

¿Tras tres meses de guerra, cómo está la situación en Ucrania?

Tengo que decir que Ucrania es fundamental para toda Europa, para los principios democráticos de todos los países. Si no paramos al régimen ruso, cada país europeo puede ser el próximo. Necesitamos apoyo de todos los países para ser miembros de la Unión Europea y la OTAN cuanto antes, necesitamos apoyo para nuestra defensa frente a Rusia.

¿Cómo afrontan la crisis humanitaria?

En los territorios ocupados por Rusia hay una catástrofe humanitaria, la población está sin agua, sin luz, sin internet... Además cada ciudad, cada aldea puede ser una nueva Bucha (ciudad que sufrió una gran matanza de civiles, según denunciaron los ucranianos), porque no tenemos información y el nivel de violencia es muy alto.

¿Le parecen suficientes las sanciones que está adoptando Europa?

Es una lástima que no todos los países apoyen las sanciones, necesitamos que se adopten más poder frenar al régimen ruso y parar la guerra, porque no tenemos intención de ceder territorios.

¿Percibe que la guerra está dejando de ser importante informativamente?

Tenemos miedo de eso, antes la guerra era la noticia de apertura de los medios, ahora vemos que hay otras más importantes para los europeos, por eso estamos tratando de visitar los países europeos para que los ciudadanos y la gente de las universidades (en Málaga participó en una charla en la Universidad, en Zaragoza fue en el Patio de la Infanta de la mano de las fundaciones Ibercaja y Manuel Giménez Abad) sepan de primera mano lo que pasa y puedan influir en sus países para que sigan prestando atención a este tema.

¿Qué más ayuda necesitarían por parte del Gobierno de España, en este caso concreto?

Pedimos que el apoyo sea más prolongado, que dure hasta el fin de la guerra. La UE_aprobó ayudas para seis meses, pero ya van tres y no parece que dentro de tres vaya a terminar la guerra. También estamos pidiendo que se apruebe un pequeño salario, beca u otro tipo de ayuda para los refugiados, así como apoyo educativo, que se enseñe el idioma y la gratuidad del transporte municipal. Pero sobre todo pedimos armas, muchas armas y más armas, que las podamos comprar en las fábricas españolas y que nos las den. Estamos preparados para la lucha, para resistir, pero para hacerlo necesitamos las armas.

Algunos compatriotas suyos están volviendo al país tras abandonarlo, ¿la situación es más segura?

La situación no es segura, el tránsito no es seguro, pero no querían salir de allí cuando se fueron, y ahora quieren volver para reconstruir sus casas aunque la zona sea peligrosa.

¿Cómo están logrando resistir a una potencia militar del calibre de Rusia todo este tiempo?

Porque no nos queda otro remedio, no queremos plegarnos al régimen y la corrupción rusa. Los rusos están matando a la población civil, torturando a la gente, violando a las mujeres. No tenemos otra salida que resistir, necesitamos pararlos, pero para eso necesitamos ayuda de los países europeos.