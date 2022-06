Como ciudadanos, son muchas las dudas que nos pueden surgir en torno al Estatuto y más concretamente sobre las competencias que ha asumido y gestiona el Gobierno de Aragón y si estas son iguales en todas las comunidades. Aquí tratamos de resolver algunas de ellas:

1.¿Existe un modelo aragonés en el ámbito competencial?

Según Carmen Rubio, letrada de las Cortes, se puede hablar de modelo aragonés en el ámbito competencial. No es la clásica enumeración de competencias como sucede con el estatuto valenciano, ni tampoco sigue la técnica del texto catalán y andaluz, que dedica un precepto a cada materia. El texto aragonés es un modelo mixto competencial. Por esa razón “podemos hablar del hecho diferencial” del Estatuto que, a diferencia de otros, se elaboró en una ponencia especial en la que estuvieron representados todos los partidos de las Cortes aragonesas.

2.¿Qué son las competencias exclusivas de Aragón?

La comunidad autónoma ejerce en exclusiva, al margen del Estado, la potestad legislativa, reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias en un amplio listado de materias. El artículo 71 describe brevemente el contenido de las 59 competencias exclusivas de Aragón. Algunas destacadas son: lenguas y modalidades lingüísticas propias, voluntariado social, cooperación para el desarrollo, protección civil, administración de justicia, vivienda o Cámaras de Comercio.

3.¿Comparte Aragón con el Estado la gestión de competencias?

Hay diez competencias compartidas. Se atribuye a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en las siguientes materias: seguridad social, minas, medio ambiente, promoción y defensa de la competencia, protección de datos de carácter personal, políticas de integración de inmigrantes, instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, consultas populares, ordenación del crédito, banca y designaciones de miembros de empresas públicas del Estado.

4.¿Qué significa que haya competencias ejecutivas?

Existe un paquete de competencias sobre las que la comunidad autónoma no puede legislar y su protagonismo se centra en desarrollo a través de los reglamentos. Es el caso de la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad social; trabajo y relaciones laborales, propiedad intelectual e industrial; aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras de transporte aéreo, con calificación de interés general, cuya gestión directa no se reserve la Administración General del Estado y el sistema penitenciario, entre otras.

5.¿Qué protagonismo tiene el agua en el cuadro competencial?

El Estatuto dedica el artículo 72 en exclusiva al tema de las aguas con el reconocimiento de que la comunidad autónoma “participará y colaborará en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión estatal”, incorporándose como preceptiva la emisión de un informe para cualquier propuesta de obra hidráulica o trasvase de agua que afecten al territorio de Aragón. Se estable también que el Gobierno central deberá “propiciar de forma efectiva” el acuerdo entre todas las comunidades afectadas.

6.¿Existe equiparación competencial entre todas las CCAA?

Tras las últimas reformas estatutarias, los juristas coinciden en afirmar que actualmente asistimos a la deseada igualación competencial entre todas las comunidades autónomas. “Puede haber cuestiones menores, pero estamos en el mismo techo competencial”, subraya la jurista Carmen Rubio. Tras años de reivindicaciones y de protestas ciudadanas, se ha alcanzado el objetivo de lo que en Aragón se ha denominado como Autonomía Plena, es decir, el máximo techo competencial que permite la Constitución.

7.¿Qué diferencia el sistema competencial español de otros?

El sistema competencial español es complejo. En los estados federales, hay una lista de materias gestionadas por las unidades territoriales que conforman el Estado, que a su vez tiene competencia sobre otras. El caso español no es así. La Constitución dice las que son del Estado y las restantes pueden ser del ámbito de las comunidades autónomas si las incorporan a sus estatutos de autonomía. Si no se quiere asumir una determinada competencia, su gestión la asume el Estado para evitar el vacío.

8.¿Aragón puede tener policía autonómica propia?

El artículo 76 establece la posibilidad de crear una policía autonómica propia, como en el País Vasco, Navarra y Cataluña. Sin embargo, Aragón ha renunciado por motivos económicos a tener policía propia y ha suscrito un convenio con el Ministerio del interior por el que se crea la Unidad Adscrita de Policía, que se encarga de la seguridad de edificios públicos; control del juego; control e inspección de actividades de ocio; así como la protección de los menores en situación de desamparo.

9.¿Ha recibido Aragón todas las competencias del Estatuto?

Quince años después de la aprobación del estatuto de 2007, se calcula que más de 20 competencias del Estatuto permanecen en manos del Estado. Todavía no se ha hecho efectivo su traspaso por la sencilla razón de que al Gobierno de Aragón no le urge y prefiere no asumir su gestión si están infradotadas económicamente. Hasta que Aragón las asuma, si alguna vez esa circunstancia se materializa, algo improbable, seguirán siendo gestionadas por el Estado para que evitar que haya una laguna competencial.

10.¿Gestiona Aragón el denominado Estado del Bienestar?

Básicamente, las comunidades autónomas son proveedoras de servicios públicos. Tienen un poder legislativo importante en todas aquellas materias que han incorporado en sus estatutos de autonomía. De ahí que Aragón pueda gestionar con absoluta libertad las consideradas principales competencias del Estado de Bienestar: sanidad, servicios sociales y educación. Competencias a las que se suman otras de vital importancia para el ciudadano como son las políticas activas de empleo y la universidad.