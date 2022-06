Ser funcionario del Estado: ¿única salida laboral estable?

Es uno de los debates que más viciados llega la opinión pública. Desde la calle hasta el Congreso, la visión que se arroja sobre los empleados públicos está condicionada por la estrategia política y la experiencia particular de quien emite el juicio. ¿Ser funcionario es la salida "fácil" en el mercado laboral, según dice el prejuicio?

"En general, la gente desconoce el sistema de funcionariado", comienza Israel Rodríguez, maestro de Primaria en el Colegio Rural Agrupado (C.R.A.) Alta Ribagorza en Castejón de Sos, Benasque (Huesca). Dejando a un lado, de momento, el camino hasta lograr una plaza pública en propiedad, Rodríguez se fija en el final del camino: "Un guardia civil no cobra un dineral, tampoco un bombero, un médico puede encadenar una gran cantidad de contratos cada año... también se suele asociar a una persona que está en una ventanilla y que crees que no se esfuerza por resolverte los problemas".

A renglón seguido, menciona un mal que padece el empleo público en general y su sector en particular: los interinos. No en vano, la temporalidad del que trabaja para el Estado durante el primer trimestre de 2022 registró su máximo histórico en España, que tiene en la docencia uno de sus principales huéspedes.

"Ser interino significa ser precario", remarca Rodríguez, y es una condición por la que todo maestro o profesor debe pasar durante varios años de su carrera. En su caso, aprobó sus primeras oposiciones en 2011, pero no fue hasta 2016 cuando entró "en la rueda del trabajo", que consistió en encadenar contratos de entre 3 y 6 meses cubriendo bajas en los cursos sucesivos hasta que en 2019 logró su plaza.

Miguel, funcionario interino de Secundaria en Aragón, ilustra con cifras en qué se traduce. "Las plazas que salen pueden no ser a tiempo completo, lo que reduce proporcionalmente tu salario. El primer curso que trabajé, en 2019, tenía un tercio de jornada, que son 800 euros brutos al mes. En mi caso fue en Zaragoza, donde resido, pero si hubiese sido fuera, a esa cantidad hay que restarle el gasto en gasolina", esboza. Ese es el coste de ir y volver cada día. En el caso de desplazar tu residencia, Rodríguez tira de experiencia propia: "En el mundo rural hay poca vivienda en alquiler y la que hay te la cobran a precio de oro".

A ello se suma que, salvo contadas excepciones, renunciar a una plaza implica salir de listas y no poder optar a trabajar hasta la convocatoria de otras oposiciones. "Hay una barrera de entrada. Si eres una persona joven y sin cargas, lo puedes sobrellevar, pero si tienes personas a tu cargo, puede ser más complicado. Hay que tener claro que es una carrera de fondo", resume Miguel. La contrapartida cuando consigues entrar en la rueda es notable: un puesto de trabajo prácticamente asegurado y la seguridad de percibir la nómina de manera puntual.

Entre jornadas eternas y el miedo al despido

En el otro lado de la ecuación, ¿qué motiva a una persona que aspira a trabajar para el Estado? Según una encuesta de la plataforma online OpositaTest, mayoritariamente la estabilidad laboral. Eso es lo que respondieron el 80% de los 3.600 encuestados en el conjunto de España y el 78% de los aragoneses. Solo un 5% lo hace por el salario y el 16% como algo vocacional. En eso coincide R.A., que trabajó 6 años en la banca privada y prefiere no dar su nombre. "Encadené más de 20 contratos de obra y servicio cubriendo bajas y me movían constantemente de sucursal. Vivía con la maleta hecha, porque me podían enviar a cualquier parte sin importar el arraigo familiar", afirma.

Pese a no tener un sueldo "excesivo" ni tan alto como la gente podría pensar, asegura que sí era bueno, sobre todo "en comparación con otras profesiones". Sin embargo, el hecho de carecer de esa estabilidad que condicionaba de manera absoluta su vida y acumular un sinfín de "incumplimientos" y "decepciones" decidió poner fin a esta etapa y comenzar a estudiar una oposición del grupo A-1, el máximo nivel de la Administración.

"Cuando comencé a estudiar la oposición me dijeron que me olvidara de tener vida. Ya era mi situación"

"Cuando empecé nos dijeron que nos olvidáramos de nuestra vida si de verdad queríamos sacar la plaza, pero no sabía en qué se iba a diferenciar de la situación en la que estaba antes. Se aprovechan de la falta de trabajo para ofrecerte según qué condiciones", reconoce R.A.

En el argumento de fondo coincide Alejandro Martín, arquitecto técnico, que desde 2009 ha pasado por 9 empresas, de media, un cambio cada poco más de un año. No es exactamente así porque ha encadenado algún periodo en el paro que, en ocasiones, ha sido de varios meses. "En mi sector hay mucha exigencia y no es raro hacer jornadas de 10, 12 o hasta 14 horas", confiesa, y, por supuesto, sin cobrar las horas extra.

"Se trabaja siempre en base a proyectos y tampoco es habitual que cuando se termine el presupuesto haya despidos. Hay mucha volatilidad; quema bastante", asume. Por ese motivo, cuando su mujer se quedó embarazada, comenzó a mover ficha para opositar para ser profesor.

Ninguno de los protagonistas de este reportaje relaciona ser funcionario con el hecho de trabajar menos, como en ocasiones se desliza. "Como en todos los sectores, las personas que llevan muchos años pueden tirar de repertorio y experiencia, mientras que los que empezamos debemos prepararnos el trabajo constantemente", se reafirma Miguel. Por su parte, R.A. remarca: "La gente de mi entorno que oposita lucha por ser mejores y luego desempeñar bien su cargo, porque uno de los miedos es luego no dar la talla".