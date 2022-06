Miguel Marzo, presidente de la CEOE Aragón: «No entiendo que escasee la mano de obra si tenemos 59.000 parados»

A orillas del Ebro, desde el imponente despacho que preside el edificio de alabastro que Aragón envió a la Expo de Sevilla, Miguel Marzo dirige la patronal CEOE Aragón desde el pasado mes de febrero. Lleva poco en el cargo, pero en este tiempo una guerra ha sido declarada, una reforma laboral ha dado sus primeros pasos y la organización que capitanea cumple su 40 aniversario.

Cuatro décadas cuenta ya la CEOE Aragón. ¿Cómo han cambiado las empresas?

Hemos evolucionado muchísimo. Las empresas de hace 40 años no se parecen en mucho a las de ahora. Somos una comunidad en la que el papel de la industria en la economía es predominante y está por encima de la media nacional, y creo que eso es bueno. Somos punteros en sectores que nos van a dar oportunidades: renovables, agroalimentario o todo el tema logístico. El panorama ha cambiado totalmente.

¿Hacia dónde mirar ahora?

Aragón debe mirar hacia todos los sectores, pero no centrarse en uno u otro. En los sectores tecnológicos, Aragón está apuntando muy bien y puede tener un desarrollo muy importante. Amazon, por ejemplo, va a crear 200 puestos de trabajo y necesitan perfiles tecnológicos: desde ingenieros informáticos a profesionales con FP digital. Pero ahí vamos a tener que cubrir una serie de perfiles con alta cualificación con trabajadores de Aragón. El reto es ese: ser capaces de abastecer de esas necesidades a las empresas aragonesas.

Coincide el aniversario de la confederación con la llegada de la General Motors. ¿Algún sector desbancará algún día a la automoción?

Si me haces la pregunta así… pues no lo sé (ríe). Hay sectores que están apuntando muy bien, y el sector del automóvil está en tiempos de transformación. Si esa transformación se hace bien, va a ser difícil que se pueda desbancar a la automoción. Pero la energía, la logística… tienen mucho, mucho futuro.

Imagino que se habrá reunido ya con sus homólogos de otras autonomías. ¿Cómo nos ven fuera de Aragón?

Muy bien. Creo que la visión que se tiene del mundo empresarial aragonés fuera es mejor que la que se tiene desde dentro. Valoran muy positivamente el diálogo social.

Hablando del diálogo social... La reforma laboral se aprobó en un clima similar. ¿Cómo valora los primeros compases?

La CEOE apoya la reforma laboral: era lo mejor en ese momento. Con sus pros y sus contras, con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas… ¿Está dando resultados? Pues sí, los está dando. Se está incrementando la contratación fija, desde luego. Pero no olvidemos una cosa: si las empresas necesitan un trabajador para tres meses no lo van a contratar un año. Es incoherente, totalmente. La realidad es la que es: tenemos sectores muy estacionarios, con productos cuya demanda cambia según el periodo del año.

Pero funcionar, ¿funciona?

La reforma está funcionando, el mercado laboral va bien. Pero a mí hay algo que me preocupa un poco. Los datos arrojan que hay un mayor número de trabajadores que antes de la pandemia, pero no hemos alcanzado los niveles de productividad. Si tenemos más personas trabajando que antes de la pandemia y el PIB es menor, eso quiere decir que la productividad es menor. Y eso hay que hacérselo mirar.

¿Qué le pareció ‘El Buen Patrón’?

No la he visto.

¿Cree que la opinión pública duda en determinados momentos de la figura del empresario?

Pues tiene un problema si es así. Creo que el empresario y las empresas son la principal palanca de creación de riqueza en la sociedad. Es una figura ante la que nos tenemos que quitar el sombrero. Son personas que arriesgan su capital, su dinero, para crear riqueza. No tenemos que olvidar una cosa: el principal objetivo de las empresas es ganar dinero. Si no lo hacen no pueden desarrollarse y volver a invertir. En cualquier caso, hoy en día las empresas están ganando dinero de forma comedida. La figura del empresario está mucho mejor valorada que hace unos años porque los empresarios están demostrando que están ahí donde tienen que estar.

Le pregunto más por los valores que se fomentan desde la patronal para ese empresario modelo.

Una persona que asuma el riesgo, que sea atrevida, que sea capaz de mantener unas buenas condiciones de trabajo para todos sus trabajadores. Lo que vemos desde hace tiempo. Las empresas aragonesas cuidan a sus trabajadores y la prueba está en que hay muy poca rotación en ellas, que la gente no se marcha de las empresas. Pero las empresas no son oenegés, sino entidades que arriesgan un capital y necesitan un beneficio para poder desarrollar sus planes de negocio.

Parece que ahora existe una apuesta decidida por la Formación Profesional. ¿En qué beneficiará a las empresas?

Si no somos capaces de desarrollar la formación profesional, las empresas lo pasaremos muy mal. En una empresa necesitamos más trabajadores con FP que universitarios. Hay que poner en valor la FP.

¿Qué debe cambiar?

Los empresarios debemos marcar qué itinerarios necesitamos y ayudar a formar a esos estudiantes a través de la formación dual poniendo nuestras empresas a disposición de estos centros formativos. Hay itinerarios obsoletos, los hay que necesitan cambios y los hay que todavía ni existen cuando las empresas ya los necesitan.

¿Es paso indispensable para solucionar esa escasez de mano de obra en el oficio tradicional?

Imprescindible. A corto plazo hay que solucionarlo ya, no podemos esperar dos años. La temporada en la hostelería y el turismo empieza y tenemos que resolverlo ya. Mañana. Nos faltan camareros, personal de la construcción y de la industria agroalimentaria, chóferes… Hay una distorsión en las cifras. No entiendo que haya 59.000 parados en Aragón y las empresas no encuentren gente. Algo falla y es lo primero que tendríamos que mirar.

¿Pueden ser las condiciones laborales?

(Niega con la cabeza) ¿En todos los sectores fallan las condiciones laborales? Aquí no se puede venir con el discurso de que este sector paga poco, que si las condiciones laborales... El otro día escuché que si la hostelería no trabajara los fines de semana habría más gente que querría trabajar en el sector. Oiga, es que en hostelería hay que trabajar los fines de semana. Es como si las fábricas de helados no quisieran trabajar en verano. Vamos a ser coherentes. Si fuese solo un sector el que tuviera el problema de los salarios… Pero ¿en todos los sectores se paga mal? ¿En todos no se trata bien a la gente? Vamos a ser serios. Si nos quedamos en esas tonterías, no resolveremos el problema.

La CEOE Aragón deja su emblemática sede a orillas del Ebro. ¿Va a ser lo único que cambie durante su mandato en la patronal?

Habrá que cambiar alguna cosa más, por lo menos para bien. Yo digo mucho una frase: lo que está bien no lo arregles, hay que arreglar lo que no está tan bien.