«Todos los alumnos que se presentan a la Evau en Aragón han aprobado el Bachillerato»

En los últimos meses se ha hecho mucho hincapié en que en Aragón, los alumnos que hubieran suspendido una asignatura en Segundo de Bachillerato podrían presentarse a la Evau. Sin embargo eso no es así, al menos de momento. Los alumnos con una materia suspendida «no pueden» presentarse a la prueba de acceso a la universidad porque todavía examinarse en convocatoria extraordinaria», señala Pilar García, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria en Aragón (Adiaragón) .

García recuerda la orden publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) por el que se obtiene el título de Bachiller, que debe haberse obtenido para presentarse a la Evau. Según aparece en el BOA, excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller, si ha superado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes: a) que el equipo docente considere que ha logrado los objetivos o adquirido competencias; b) que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada; c), que el alumno se haya presentado a las pruebas (...) necesarias par a su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria; d) que la media de las calificaciones sea igual o superior a cinco.

En el apartado c está la clave, ya que todavía «tienen que realizar la convocatoria extraordinaria, que tendrá lugar próximamente». Esto significa que todos los alumnos que se presenten a esta convocatoria ordinaria de la Evau (que tendrá lugar de martes a jueves) «han aprobado el Bachillerato». Sí que es verdad que quien tenga una asignatura suspendida se podrá presentar a la convocatoria extraordinaria, que tendrá lugar lugar aproximadamente en un mes, del 4 al 6 de julio.

Los equipos docentes «sabemos lo que hacemos, y que trabajamos con personas, no con tornillos», asegura García, quien tiene claro que el alumnado «ha pasado dos años complicados» por culpa de la pandemia.

En cuanto a los consejos que les puede aportar a los que este martes comiencen la Evau, es que lo difícil «ya lo han hecho, que es aprobar el Bachillerato», afirma, añadiendo que los docentes «tenemos siempre en mente la Evau durante el curso» y gran parte del trabajo va dirigido a que superen la prueba que les permitirá entrar en la carrera deseada, ya que el Bachillerato aprota el 60% de la nota.