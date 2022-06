Cuando llega el último examen trimestral de 2º de Bachiller, para la mayoría de los alumnos todavía queda por delante la Evaluación de acceso a la Universidad, tres días en los que demostrar todos los conocimientos adquiridos durante el curso y que serán los que marquen la nota con la cual podrán solicitar las carreras de sus sueños.

Es por ello que el estudio no termina y durante las, aproximadamente, dos semanas que separan el final de las clases de las pruebas, las bibliotecas municipales y las distintas salas de estudio de la Universidad de Zaragoza se han llenado de estudiantes que preparan las pruebas.

Los nervios y la ansiedad que provocan estás evaluaciones, que comenzarán el martes con tribunales repartidos por toda la comunidad autónoma, se notan en los estudiantes y son ellos mismos los que reconocen tener ganas de que acaben. «Yo solo pienso en el viaje a Salou de después, ha sido mi objetivo durante todo el curso y ahora que ya no queda nada no pienso en otra cosa», asegura Paula sentada a la entrada de la Biblioteca María Moliner de la Universidad de Zaragoza. Junto a ella su amiga Teresa enumera las que le parecen las asignaturas más complicadas, «Tanto Historia como Historia del Arte tienen un montón de temario y aún no he tenido tiempo de mirármelo todo. Pero luego llegará el de mates y ya veremos cómo son los ejercicios, sé que por mucho que estudie, si ese día no estoy inspirada, no me saldrán», asume entre risas.

Y es que, por mucha preparación previa que exista los jóvenes son conscientes de que el factor suerte también tiene que jugar a su favor. «Mi abuela ya me ha dicho que irá al Pilar a encenderme una vela y pedir que me salgan los temas que mejor llevo», explica Julio, en su caso todos están volcados para que las pruebas salgan lo mejor posible. «Quiero entrar en Medicina, ha sido un curso muy duro pero he conseguido buena media, a ver si con selectividad y si bajan algo las notas de corte consigo entrar», cuenta Julio.

Las notas de corte son una de las principales preocupaciones de los estudiantes. «Cuando en 2020 estuvimos confinados los exámenes online hicieron subir mucho las calificaciones y las notas de corte se incrementaron en todas las carreras, la mayoría esperamos que bajen este curso y podamos entrar a la carrera», explica Mónica, en su caso Magisterio Infantil en la Universidad de Zaragoza.

Mientras tanto, la mayoría afrontan las últimas horas de estudio con mucho cansancio acumulado. «Llevamos casi 10 días en los que entramos a la biblio a las ocho de la mañana y salimos a las ocho de la tarde, comemos un bocadillo en la puerta. Sinceramente, creo que lo que no me sepa ya no voy a conseguir aprendérmelo en lo poco que queda», comenta Jorge a las puertas de la Biblioteca Pública de Zaragoza, situada en la calle Doctor Cerrada.

Este martes los jóvenes afrontarán los exámenes de selectividad que decidirán su nota de acceso, para la mayoría el final de un curso que para ellos ha sido «muy largo y muy duro».