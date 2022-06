Durante el confinamiento prácticamente todos aquellos que se vieron obligados a permanecer en sus casas aprovecharon las horas muertas para desarrollar nuevas actividades con las que matar el tiempo. En el caso de Jaime Gómez - Obregón (Santander, 1981) aprovecho este tiempo para crear una herramienta que permitiera a los ciudadanos consultar de forma sencilla los datos de la administración pública cántabra.

«La ley de transparencia habla de como el gobierno tiene que publicar los datos públicos de forma abierta, cuando el ciudadano llega a conocer los datos encuentras la disonancia. Cuando accedes no te puedes descargar los datos, solo tienes un buscador cutre que no te da facilidades», explica el ingeniero quien consiguió convertir esa supuesta transparencia en un «antiportal» que permite, además de acceder a toda la información, descargarla, hacer comparativas y analizar de forma sencilla los datos. «Es información que el gobierno podría darnos si hubiera una verdadera voluntad de transparencia y que al final está sacándola alguien de la calle», reflexiona el ingeniero.

Ahora, Gómez - Obregón trabaja en el mismo modelo a nivel nacional, aunque reconoce que, en el caso estatal, «los portales de transparencia son cutres pero de otra manera». «Hay una escasez de recursos, la administración pública hace lo que puede, no podemos pedirle milagros», explica el hacker que reconoce que este problema también afecta a los propios trabajadores de la administración pública. «Herramientas como la Plataforma de Contratación del Sector Público están en un estado lamentable, reúne todos los contratos públicos y el acceso el muy precario, pero no solo para la gente de la calle sino también para los propios trabajadores y sufren y padecen las mismas limitaciones», explica, aunque reconoce que el camino hasta el perfecto plan de transparencia ya ha comenzado. «Tenemos datos con una accesibilidad bastante cutre pero por lo menos los tenemos, hace veinte años no teníamos la posibilidad de acceder a nada»

En su último trabajo, el ingeniero cántabro puso en marcha una herramienta que permite consultar toda la supuesta trama de corrupción que rodea al rey emérito. «Es casi un trabajo periodístico porque llevo cuatro meses rastreando todos los movimientos oficiales y sospechosos del rey emérito», explica. La interfaz de la herramienta permite a todo aquel que quiera acceder ver una línea de tiempo que recoge toda la posible conexión entre el emérito y los delitos de los que se le ha acusado en los últimos años.

«El objetivo es que si mi madre quiere, pueda entrar y entender que es de lo que están hablando los medios y ver todo el conjunto del caso de una forma muy sencilla y práctica», asegura.

Esta herramienta es el proyecto que el cántabro presentó durante su ponencia celebrada el viernes en el Centro de Arte y Tecnología Etópia de Zaragoza.