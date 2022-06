Zaragoza copa uno de cada 3 euros de las infraestructuras educativas

Zaragoza es la zona que concentra mayor inversión en infraestructuras educativas. De hecho, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha invertido desde el año 2015 alrededor de 180 millones en más de 35 centros, de los que 130 fueron para colegios e institutos totalmente nuevos. Y desde 2016, unos 60 millones han sido destinados a las zonas de expansión de la capital aragonesa, barrios relativamente nuevos, con mucha gente joven, y con una alta natalidad en los últimos años. Ahora, hay en marcha en la ciudad varias obras, con 35 millones de presupuesto: el nuevo edificio de Primaria del colegio Parque Venecia; el de Secundaria del Rosales del Canal, del San Jorge; la segunda fase de Primaria del Valdespartera III; el CEIP María Zambrano o el CPI Ana María Navales. Eso en la capital aragonesa.

El consejero, Felipe Faci, ha querido este martes «agradecer la paciencia» de los centros educativos ya este curso que han tenido que «compatibilizar su actividad con las aulas prefabricadas», durante su visita al CPI Soledad Puértolas, que acaba de estrenar la primera fase de Primaria. «Nuestra prioridad ha sido construir donde no había infraestructuras», señaló, aunque precisó que la inversión se realiza en un «escenario de disminución de población escolar que nos preocupa», sobre todo en barrios en crecimiento. Es cierto que en Valdespartera está «bajando la natalidad».

En septiembre, tres colegios iniciaron el curso en aulas prefabricadas. Y el próximo, lo harán dos, los alumnos del Ana María Navales; y parte de los del María Zambrano. El Soledad Puértolas será el único que ya no las usará. Después de estrenar el centro, desde el equipo directivo están «contentos», afirmó la directora, Soraya Arnalda. Desde la semana pasada pueden utilizar el gimnasio y desde hace casi un mes, las nuevas 12 aulas y la fase de 1º a 3º de Primaria está acabada pero tenemos «a cuarto y quinto». De hecho, explicó que el uso de barracones «no ha impedido hacer clase normal», pero sí tener biblioteca o el gimnasio para su uso original.

La parcela donde se ubica el centro cuenta con una superficie de casi 14.000 metros cuadrados y tras una primera fase de construcción de 12 aulas, llegará la segunda fase. En estos momentos el centro cuenta con 485 alumnos, 12 aulas de Infantil, 4, de primero de Primaria, tres de segundo, una de tercero y otra de cuarto. Y en septiembre empezarán otras cuatro aulas de los más pequeños.

El Soledad Puértolas posee dos edificaciones independientes --aulario y gimnasio--, que se conectan entre sí y con el comedor a través de un sistema de porches que permite un recorrido protegido de los alumnos.

El aulario de Educación Primaria está ubicado en el extremo norte de la parcela, junto a la calle Mago de Oz y concentra su programa de espacios docentes en tres alturas sobre rasante, con un esquema lineal de pasillo central y doble crujía persiguiendo la mayor rentabilidad en la relación de superficies útiles y construidas.

Las aulas se concentran en el alzado sur, quedando al norte el resto de aulas específicas, de apoyo, zonas de administración y de servicio.

Ya se ha tramitado por urgencia la redacción del proyecto de la segunda fase. Los plazos son relativamente cortos. La apertura de la propuesta económica es el 27 de este mismo mes. Tras la adjudicación habrá 70 días para entregar el proyecto y desde el AMPA del centro aseguran que el proyecto ya podría estar «a principios de septiembre». La directora afirmó que el próximo año «no habrá problemas porque hay espacios suficientes»; pero para el siguiente quizá sí que los haya, aunque Arnela no se atreve todavía a vaticinarlos. No será hasta el 24/25 cuando estrenen, si no hay retrasos, la segunda fase.

En el María Zambrano esperan estrenar colegio en septiembre, ya que entonces está prevista la entrega, afirmaron ayer desde el Ampa, acostumbrados a «mudanzas el día anterior». Pero los problemas no terminan, ya que habrá aulas de Infantil, con 9 clases, tres para cada curso, pero, «tienen cuatro desde el principio, así que son 12 aulas». El próximo año la sala de psicomotricidad «se dividirá en dos y se ocupará también la sala de profesores».

Pero Primaria no estará lista y cuatro clases comenzarán el curso en aulas prefabricadas. La licitación de Primaria tendría que haber salido el primer trimestre del año, pero desde el departamento se actúa con cautela por la situación global. De hecho, aseguran que para el curso que viene la situación será «sostenible» pero para el siguiente no, ya que si no lo licitan «no estará terminado para el siguiente curso».

En proyecto de construcción del colegio Ana María Navales acaba de ser publicado en la plataforma de contratación del sector público, por 9,7 millones de euros, después de que quedara desierta una primera licitación. A la asociación de padres les preocupa más ver «si los barracones estarán listos en septiembre», ya que, señalan, acaba de ser adjudicado. «Eso es lo que nos urge» ya que el año pasado «llegaron tarde y no estuvieron hasta marzo». Los problemas se multiplican ya que habrá tres clases más y también en Arcosur, donde están, de momento, de prestado, con las aulas prefabricadas en el párking de los profesores. De ahí, que asegure que «habrá problemas para ofertar extraescolares o para el recreo».

Por eso, concluye: «No pensamos en las obras del colegio, si no en poder llegar a septiembre».