Las farmacias de Aragón dicen que «hay alternativas» a la falta de medicamentos

Las farmacias de Aragón, al igual que las de toda España, llevan tiempo con «desabastecimiento» de algún medicamento, que «suelen ser puntuales» y generales a lo largo del año, ha reconocido la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García. De hecho, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, comunicó recientemente escasez en algunas presentaciones de medicamentos. Las farmacias tienen "herramientas" para reportar los que no les llegan. Sin embargo, García señala que cuando no pueden dispensar un medicamento como por ejemplo el ibuprofeno en alguno de sus formatos, «se puede ofrecer otro»; salvo en el caso de que se haya dejado de fabricar. En este sentido, cree que «casi siempre hay alternativas» y en nueve de cada diez casos el paciente ni lo nota. En los últimos días se ha hablado mucho del Trankimazin, utilizado en caso de ansiedad o depresiones, que desde hace varias semanas está en la lista de problemas de suministro. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza señala que eso a veces viene provocado porque «cuando no hay, se pide más y no se da abasto»; y reconoce que se «cambia la presentación y el paciente no tiene que tener ningún problema» porque se puede ofrecer otro. Si un enfermo «tiene mucha fe» a un medicamento «o espera o se le cambia» porque «casi siempre hay alternativas»; y son muchos los clientes que acuden a reponer medicamentos cuando aún tienen algunos. Pero si persiste el problema «se puede pedir al extranjero» o «con productos personalizados», señala la farmacéutica.

La afectación es mínima para el paciente y explica que en el caso de que no se pueda ofrecer un producto, como sucedió hace unos años con uno que se retiró, siempre «se deriva al médico de cabecera para que cambie de medicación o de principio activo». Es por eso que García llama a la calma porque asegura que «la afectación a la salud del paciente es mínima» porque siempre hay alternativas.