Lambán y el réquiem por los Juegos Olímpicos

Solo falta por saber qué día anunciará el COE el entierro de la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para los Juegos 2030. Podría ser el próximo lunes, día en el que comparecerá Alejandro Blanco. O eso suponen en la DGA, donde ya no se atreven a pronosticar los movimientos del presidente del comité, que ha abundado en contradicciones durante las últimas semanas. Que si ahora la candidatura será conjunta o no será; que si luego da igual que vayan por separado; que si después se decidirá en una votación en asamblea extraordinaria; para acabar otra vez en la condición primera como la única.

La realidad es que la candidatura está más que tocada. No está aniquilada porque nadie ha certificado su muerte, pero bastan con escuchar a Javier Lambán, el presidente de Aragón, para entender el momento: "Soy cualquier cosa menos optimista", ha dicho este miércoles en la entrada de la sala de la Corona del Pignatelli, donde ha añadido que no quiere oficiar el funeral. "No seré yo quien pronuncie el réquiem", ha rematado.

Lambán se ha vuelto a referir a los problemas de la candidatura, después de que ayer el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, presentara al COE y a los gobiernos de Cataluña y España su última propuesta, que divide las pruebas en cuatro lotes con dos opciones cada uno, las de esquí alpino por género, con la concesión del Gobierno aragonés a la Generalitat para que elija en primer lugar en cada lote.

"Aragón no puede ser más generoso", ha dicho Lambán de esta propuesta, "absolutamente ajustada al criterio de equilibrio" en el reparto que Aragón ha exigido desde el principio. Sin embargo, al presidente le da "la impresión" de que la Generalitat "no tiene mucha voluntad de modificar su posición". Por eso no se muestra optimista respecto al desenlace final, aunque insiste en que "seremos los últimos que nos levantaremos de la mesa".

Seguir negociando es "nuestra obligación", aunque sea incierta la posibilidad de que al final haya "fumata blanca" respecto a un acuerdo que, ha insistido, sería bueno para el Pirineo y para España. "El Gobierno de Aragón está siendo transparente de manera a veces exagerada para los tiempos que corren".

Lambán ha recordado que el acuerdo debe sellarse bajo dos premisas "incuestionables" para Aragón: "Poner en valor el Pirineo aragonés, que es igual o mejor que el catalán, y que la candidatura se componga "en términos de igualdad y con un reparto equilibrado de las pruebas".

Sin respuesta de Pedro Sánchez

Tampoco ha encontrado respuesta Lambán en el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a quien pidió ayuda para reconducir lo que estaba sucediendo en el COE y que el pasado septiembre prometió públicamente en una visita al Pignatelli que la candidatura sería "en pie de igualdad". "He mantenido muchas conversaciones con el Gobierno de España, pero no he recibido una respuesta concreta" a la carta que envió a Sánchez para que mediara en las negociaciones.

"Los tiempos y los ritmos" de la negociación --en Aragón mantienen que esta palabra no es la adecuada dado que nunca se ha buscado un acuerdo por parte de Cataluña, que no se ha movido ni un milímetro desde el minuto 0 de la primera reunión-- los ha marcado el presidente del COE, Alejandro Blanco, según Lambán, quien mantiene que si se vuelve a hacer una llamada para otro encuentro, "ahí estará" el Gobierno de Aragón. "Estamos siempre al albur de lo que el presidente del COE vaya planteando, pero no tenemos noticia de cuándo se va a volver a producir, ni de si se va a producir".

"Estoy curado de espanto", ha concluido Lambán al ser preguntado por lo que puede ocurrir en los próximos días, en los que el Gobierno de Aragón espera a que el COE se pronuncie en un sentido u otro: o liquide la candidatura o proponga llevarla a 2034. La solución, si no cae alguna otra bomba olímpica antes, el lunes en Madrid con Alejandro Blanco.