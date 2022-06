El presupuesto para el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios de Aragón 2022 cuenta con un presupuesto de 34 millones de euros, tres millones de euros más que en la pasada campaña y que suponen que, de nuevo, se alcancen unas cifras récord de inversión para la gestión de los incendios que puedan ocurrir durante los próximos meses en la comunidad. Así lo ha explicado el director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, y el jefe de servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación, Jorge Crespo.

"El presupuesto triplica el asignado en 2014 (11 millones), inversión que obligó a recortar drásticamente el tiempo de contratación del personal", ha recordado Bayona.

Durante estas campaña, una gran parte del presupuesto irá destinado a "trabajos de mejora y adaptación de la masa forestal" en distintos puntos de la comunidad. Estos trabajos que nos se circunscriben solo al verano permitirán que los trabajadores puedan estar contratados durante los próximos 11 meses.

Bayona ha asegurado que el modelo que se plantea para esta campaña es "el mejor posible dadas las circunstancias con las que trabajamos". En ese sentido en este nuevo modelo de actuaciones destacan la especialización de los agentes. "Tenemos que adaptarnos a un nuevo contexto en el que el cambio climático provoca que los grandes incendios forestales sean cada vez más habituales", ha explicado el director general.

Además, desde la dirección apuestan también por mejoras en las condiciones de trabajo que permiten ofrecer a los trabajadores mayor estabilidad en los turnos. Según Bayona estas nuevas condiciones son las que permiten que los bomberos se encuentre "más descansados y que todo el operativo esté disponible en todo momento".

Por último, el nuevo modelo de actuación apuesta por invertir en medios materiales. Así, con esta nueva partida presupuestaria los agentes y bomberos de la comunidad contarán con 59 vehículos, 5 autobombas con posibilidad de convertirlas en quitanieves y que se usen también durante el invierno, un puesto de mando ligero, la mejora de 57 bases terrestres, la culminación de la base helitransportada de Calamocha y la base de coordinación de Villanueva de Gállego. "Todas estas inversiones cuentan con un respaldo presupuestario y se encuentran en distintas fases pero ya sabemos que todo va a irá llegando estos meses", ha asegurado Bayona.

Riesgo moderado

El jefe de servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación, Jorge Crespo, ha asegurado que aunque el riesgo de incendios forestales en la comunidad no es muy alarmante, ahora mismo está por encima de la media. Aún así, Crespo ha asegurado que "que las condiciones no sean las idóneas al principio de la campaña no significa que vayamos a tener muchos incendios" En este momento son más de 1.200 los profesionales que se preparan para la campaña estival que comienza el próximo 16 de junio y que se extenderán hasta el 15 de septiembre, entre los que se incluyen 62 brigadas terrestres y 8 helitransportadas; 39 vehículos autobomba, 80 puestos fijos de vigilancia, 330 Agentes para la Protección de la Naturaleza y 55 técnicos de la dirección general, entre otros.

Respecto al balance que el servicio realiza de la primera mitad del año, hasta el 31 de mayo se han registrado 213 incendios en la comunidad, una cifra ligeramente superior a la media que se sitúa en 190. Por provincias 85 han sido en Huesca, 98 en Zaragoza y 30 en Teruel. En total han sido 254,86 las hectáreas forestales calcinadas.

Aún así del total de fuegos un 76% han sido simplemente conatos, es decir, que no han ardido más de una hectárea. El 5,6% han sido los más importantes, es decir aquellos en los que han ardido más de 5 hectáreas. Por extensión los más importantes han sido el de Zaidín con 27 hectáreas y el de Fanlo justo a las puertas del Parque Natural de Ordesa con 26 hectáreas calcinadas.

Actividades de sensibilización en 2022

La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón continúa, además, con las importantes acciones de sensibilización, tanto a población escolar como grupos específicos de agricultores, ganaderos y otras empresas que trabajan en el medio rural.

Este año, ya se han realizado 795 actividades educativas en colegios que han alcanzado a un total de 5.387 estudiantes. Igualmente, se han realizado otras actividades de formación, un total de 58 charlas y talleres en los que han participado 593 personas.