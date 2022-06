Una paciente que sufrió depresión: «No podía ni levantarme de la cama»

Antes de que llegara el coronavirus «ya me encontraba mal» pero la pandemia «agudizó el problema», asegura María (nombre ficticio, ya que reconoce que cuando dices que has tenido una depresión «te miran de diferente manera»). Asevera que «no hubo nada que la desatara o por lo menos yo no lo vi», señala esta aragonesa de 54 años. Pero «cada día me costaba más levantarme de la cama, alguien me levantaba la voz y me ponía a llorar. Cualquier cosa me suponía un sobreesfuerzo», explica. No le dio importancia y los de alrededor le decían que no era nada que no era para tanto y «le quitaban importancia». Tenía una gran sensación de «apatía», una gran tristeza y pasaba muchas horas llorando. En su caso, el confinamiento no tuvo nada que ver porque no dejó de trabajar pero sí que «cambiaron mis hábitos a nivel social porque dejé de ver a familiares ni amigos», explica. «Dormía mal, me despertaba agobiada y no sabía por qué. Llegó un momento que casi no podía levantarme de la cama».

Preguntada por si tuvo en algún momento ideaciones suicidas responde que «alguna vez lo pensé, sobre todo al echarme a la cama y desear no levantarme», pero nunca lo intentó. Ella fue la encargada de dar el primer paso porque «vi que algo no funcionaba» y buscando en redes sociales se encontró con la Asociación Pro salud mental y allí descubrió que «había más gente como yo», reconoce, y añade: «Yo tenía los síntomas pero no el título de lo que me pasaba». También acudió a su médico y él le recomendó la asociación. María insiste en que son esenciales «las pautas y las herramientas que me han dado» en Asapme. Y recomienda «no llegar al límite y pedir antes ayuda» porque «cuando tardas es mucho más difícil salir». A ella le dieron «apoyo psicológico, ejercicios de respiración y los pasos que tienes que ir para ir superando» la situación. Ella asegura que para su recuperación (aún toma medicación) fue esencial «ponerme en manos de profesionales». Ahora ya ha vuelto a su trabajo y recomienda a todo el que se encuentre en la misma situación que ella que «pida ayuda» y que no lo deje pasar porque con el tiempo «todo se agrava», concluye.