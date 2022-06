Casi 6.000 personas se vacunarán contra el covid los próximos 14 días en Aragón

Un total de 2.876.800 son las dosis de la vacuna del coronavirus administradas en Aragón hasta el pasado martes, lo que supone que casi un 92% de la población tiene al menos una dosis; el 90% la pauta completa y un 54,2% la pauta completa más la dosis adicional. Las cifras son buenas pero se ha ralentizado en número de vacunaciones en las últimas semanas. De hecho, hasta abril había más de 4.000 pinchazos semanales, y desde entonces son poco más de 3.000 las dosis inoculadas, con dos excepción, la de Semana Santa, que fueron poco más de 2.000; y la de primera completa de mayo con unos 2.500. Lejos quedan las más de 75.000 dosis que se pusieron la semana del 10 al 16 de enero.

En los próximos 14 días hay agendadas un total de 5.971 citas, por lo que se mantiene el ritmo de manera estable. «Las verdad es que las expectativas era que hubiera más» vacunaciones, asegura la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, quien señala que «se está vacunado pero a un ritmo bastante bajo». Y es que «se van abriendo agendas conforme se van llenando, pero no a un gran ritmo», señala Tolosana.

Esto se debe a que la población actúa según «lo que aparece en las noticias» y «siempre que se ve una situación de alarma, se vacuna más y «cuando se habla menos de la enfermedad, la gente se relaja». Esto pasa no solo con la inmunización contra del coronavirus, si no también con la de la gripe. La presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza reconoce que quizá la población «no siente la necesidad de vacunarse» y va «posponiendo la cita», asegura, para apostillar después que «la gente se ha relajado».

Además, ahora coincide con los cinco meses después de la gran oleada de contagios que tuvo lugar a principios de enero de este año y el periodo que se recomienza para la dosis de recuerdo. La «ventaja» que tiene esta vacuna es que «tiene periodos mínimos pero no máximos», así que cualquiera «puede reengancharse a la pauta». Además, Tolosana reconoce que se trata de una vacuna «muy concreta» ya que es multidosis». Si fuera monodosis, en cualquier momento que una persona se acerca a un centro de salud podría administrarse, pero al ser multidosis, no porque «hay que desecharse en unas horas». De hecho, la enfermera cuenta: «hay veces que me piden que pongamos una dosis y tenemos que decir que no porque no podemos abrir un vial» si no se sabe si hay más personas para ese mismo día.

De hecho, las agendas que se ofertan en los centros de salud son en breves espacios de tiempo; solo durante quince o veinte minutos, para así no tener que tirar dosis de la vacuna.

Teresa Tolosana insiste en que ahora que se acercan las vacaciones, hay que ver si en el país de destino piden estar vacunado. «Hay que informarse y ver de qué hay que inmunizarse, hay que ser previsores» pero no solo con el coronavirus, si no con cualquier otra vacuna», puesto que «en muchos países piden para entrar una vacuna concreta», concluye la presidenta del Colegio de Enfermería.