Miguel Fabrique ha sido elegido nuevo secretario general de CGT en un congreso celebrado este fin de semana en Zaragoza. «Ha sido un congreso que no puedo valorar negativamente», ha dicho Fabrique, porque «se ha debatido mucho», ya que hacía cuatro años que no se celebraba un congreso debido a la pandemia. Solo el previo a la huelga general del 8 de marzo. Y también porque ha sido el más votado para estar al frente del sindicato los próximos años. Ha sido un resultado «ajustado» pero se han renovado todos las secretarías (10) y tanto estas como los 3 coordinadores pertenecen a la candidatura de Fabrique. No se trata de una candidatura «rupturista» pero sí que es verdad que se «renuevan todos los cargos» y están representados «13 personas que nunca habían estado al frente, de 13 sindicatos diferentes, de 7 territorios diferentes, mientras que en la otra candidatura «había cargos que ya estaban en el Secretariado Permanente (SP). «Entendemos que la nuestra es más dinámica y representativa», ha dicho.

Las líneas de trabajo a partir de ahora estarán centradas en la «acción sindical» y la «comunicación». Respecto al primero, priorizando el feminismo, y que «la lucha que se está llevando desde hace años crezca y se mantenga en las calles», una presencia que ha bajado por culpa del coronavirus. «Más presencia en las calles y en los centros de trabajo, creciendo así en la representación» para seguir luchando por los derechos sociales. Y en cuanto a la comunicación, «apostamos porque sea más participada, que cuente con más sindicatos y territorios», señaló Fabrique, quien apuesta por la descentralización y por «fomentar los sindicatos pequeños». El congreso de Zaragoza ha contado con medio millar de delegados, representando a más de 100.000 afiliados y afiliadas de 180 sindicatos anarcosindicalistas.