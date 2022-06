Zaragoza vive su tercer día consecutivo de temperaturas extremadamente altas, ya inmerso en la primera ola de calor oficial de la temporada. La capital aragonesa ha amanecido con 20 grados, una cifra que irá escalando poco a poco a lo largo de la mañana hasta quedarse a las puertas de los 40 grados a primeras horas de la tarde.

Un calor agobiante que volverá a compartir protagonismo con las nubes aunque, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se esperan precipitaciones. En cambio, en esta época del año no es descartable que se produzca una tormenta, al igual que ocurrió ayer sábado. En este sentido, Aemet sí contempla un 10% de probabilidades de precipitaciones durante toda la tarde y noche, así que no conviene no bajar la guardia.

Resto de comunidad

Aemet anuncia para este domingo temperaturas máximas significativamente altas en amplias zonas, superándose los 38 grados en la depresión del Ebro. Temperaturas mínimas significativamente altas en el valle del Ebro. Tormentas en el Pirineo por la tarde, que puedan ser localmente fuertes.

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde. Nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en zonas de montaña, que dejará chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo, y de manera más dispersa en zonas del Sistema Ibérico y el Bajo Aragón.

Temperaturas en ascenso generalizado, alcanzándose máximas y mínimas significativamente altas en amplias zonas. Viento variable flojo, con predominio de las componentes este y sur por la tarde.

Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de mínima y 37 de máxima de Huesca y los 15 y 36 grados de Teruel.

Próximos días

Día 13 (lunes): Cielo poco nuboso o despejado a primeras horas, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía, que podrá dejar chubascos ocasionalmente con tormenta en zonas orientales del Pirineo y la Ibérica. Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio sur y sin cambios o en ligero ascenso en el resto; máximas en ascenso en la mitad occidental de Zaragoza y sureste de Teruel, y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, con lo cual tanto máximas como mínimas continuarán siendo significativamente altas en amplias zonas de la comunidad. Viento variable flojo con predominio de las componentes sur y este por la tarde.

Cielo poco nuboso o despejado a primeras horas, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía, que podrá dejar chubascos ocasionalmente con tormenta en zonas orientales del Pirineo y la Ibérica. Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio sur y sin cambios o en ligero ascenso en el resto; máximas en ascenso en la mitad occidental de Zaragoza y sureste de Teruel, y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, con lo cual tanto máximas como mínimas continuarán siendo significativamente altas en amplias zonas de la comunidad. Viento variable flojo con predominio de las componentes sur y este por la tarde. Día 14 (martes): Cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad alta. Nubosidad de evolución diurna, preferentemente en zonas de montaña, que puede dejar algunos chubascos ocasionalmente con tormenta al este del Sistema Ibérico y en el Pirineo por la tarde, sin descartar que se extiendan a otras zonas. Temperaturas en ascenso, más pronunciado para las mínimas; seguirán siendo significativamente altas en amplias zonas de la comunidad. No se descarta polvo en suspensión en niveles altos. Viento flojo variable, con predominio de la componente este por la tarde.

Cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad alta. Nubosidad de evolución diurna, preferentemente en zonas de montaña, que puede dejar algunos chubascos ocasionalmente con tormenta al este del Sistema Ibérico y en el Pirineo por la tarde, sin descartar que se extiendan a otras zonas. Temperaturas en ascenso, más pronunciado para las mínimas; seguirán siendo significativamente altas en amplias zonas de la comunidad. No se descarta polvo en suspensión en niveles altos. Viento flojo variable, con predominio de la componente este por la tarde. Día 15 (miércoles): Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes de evolución por la tarde en zonas de montaña que pueden dejar chubascos débiles acompañados de tormenta en zonas orientales de la Ibérica y Pirineos. Temperaturas en ascenso, con lo que tanto mínimas como máximas seguirán siendo significativamente altas. No se descarta polvo en suspensión en niveles altos. Viento de componentes norte y oeste, en general flojo.

Consulta aquí la previsión del tiempo en todos los municipios de Aragón.