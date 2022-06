Semana clave para poner fin a la odisea de la candidatura conjunta

El último intento de agarrarse a los Juegos Olímpicos lo hizo el pasado viernes el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, que por primera vez habló de una candidatura exclusiva que pueda acoger la cita "en su globalidad". Aún más, bien al contrario de lo expresado hasta el momento, sobre todo a la hora de limitar gastos y de sostenibilidad, el 'president' dijo que puede presentar un proyecto "imbatible" que sirva a los intereses de los habitantes del Pirineo catalán.

El anuncio no sorprendió en Aragón. En los despachos del Pignatelli ni pestañearon, bien conscientes de que será muy difícil que puedan sacar la candidatura adelante en solitario. Mucho más complicado sería, desde luego, si lo intentan por la vía de anexionar al proyecto a Andorra, Francia y Bosnia. Más que difícil lo tendrían para explicar Alejandro Blanco y Pedro Sánchez que lo que desde el principio se concibió como un proyecto de Estado acabaría en las manos de otros países e independentistas, que por cierto también cuentan con una potente corriente contraria en Cataluña.

La cuestión es que, después de la reunión que se mantuvo el pasado martes a cuatro bandas –participaron Alejandro Blanco; la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà; el secretario general de Cultura, Víctor Francos; y el consejero de Educación y Deporte de Aragón, Felipe Faci–, fuentes del COE aseguraron que no informarían hasta el lunes (por hoy) de la situación olímpica, momento en el que se espera una nueva comparecencia del dirigente que no está confirmada.

En cualquier caso, mientras en Cataluña dicen agarrarse a un proyecto particular e incluso aprovecharon la semana en blanco que pidió el COE para atizar a Aragón, en la DGA el asunto se da por zanjado. La reunión del pasado martes no sirvió para avanzar ni un solo milímetro. De hecho, nadie ha contestado a la última propuesta de Aragón.

Según, el 'Govern', Vilagrà hizo saber en la reunión telemática que el esquí alpino "se decidió que sería en Cataluña en la primera reunión, hace casi 11 meses", al mismo tiempo que rebatió la proposición de los lotes y la separación por géneros.

"Aragón no puede ser más generoso", dice Lambán sobre esta propuesta «absolutamente ajustada al criterio de equilibrio» en el reparto que Aragón ha exigido desde el principio. Sin embargo, da «la impresión» de que la Generalitat «no tiene mucha voluntad de modificar su posición» » a la vista de las respuestas de algunos de sus políticos, incluso en tono "despectivo".

Por eso no se muestra optimista respecto al desenlace final y, aunque insiste en que "seremos los últimos que nos levantaremos de la mesa", en el Pignatelli dan por hecho que es muy probable que esta semana queden liquidados los Juegos tal y como fueron concebidos en esta candidatura que Alejandro Blanco vendió como "la del relato" de acercar a Cataluña a España y ha acabado no solo cerca del ridículo sino marcando distancias entre las comunidades.

Mientras tanto, en Cataluña se muestran dispuestos a ir a la votación que anunció Alejandro Blanco la semana pasada. Es decir, que fuera una asamblea extraordinaria del COE la que decidiera entre las propuestas de Cataluña y Aragón, que ya advirtió que no quiere oficiar el funeral. "No seré yo quien pronuncie el réquiem", dijo el presidente aragonés, que afirmó que no hablaría hasta que no lo hiciera el COE, se supone que hoy. Pero en Aragón nadie se atreve a predecir qué dirá Blanco, el hombre de las contradiciones. Lo resumió bien Lambán: "Estoy curado de espanto".