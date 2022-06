El número de atenciones que Cáritas realizó en 2021 a personas con empleo se duplicó respeto al 2019 alcanzando un 10%, una cantidad que, aunque no es significativa, se espera que mantenga su tendencia al alza durante el 2022 y que según los responsables de Cáritas pone de manifiesto las dificultades que muchas familias asumen debido a los sobrecostes en el precio de los suministros y los alquileres.

Es uno de los datos que el director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, Carlos Gómez, y la secretaria general de la entidad África Navarro ha resaltado este martes durante la presentación de la memoria de actuaciones de 2021.

En total, han sido 7.382 las personas atendidas en 3.657 hogares con 12.544 ayudas económicas directas a las familias por valor de casi dos millones de euros. Respecto al perfil de los demandantes de ayuda, no se registran apenas cambios, siendo la mayoría familias con hijos con un incremento en el número de familias monoparentales. Un 35% fueron hogares unipersonales mientras que el 5,9% de los atendidos eran personas sin hogar.

Además, un 58% de los atendidos era extranjero y un 36% se encontraba en situación irregular, una condición que dificulta mucho la inserción social ya que no pueden acceder a un puesto de trabajo y por consiguiente no tienen ningún tipo de ingresos.

Las ayudas de vivienda, aunque fueron las segundas más solicitadas, fueron las más importantes en cuanto a recursos económicos. De cada 100 euros que Cáritas destinó a ayudas en el 2021, 38 fueron a ayudas para la dignidad e integridad de las personas (alimentación, ropa y diversos enseres) y 54 euros fueron para vivienda, en la que se incluyen los gastos de alquiler y suministros.

En cuanto a empleo, 738 personas participaron en los programas de búsqueda de empleo de las cuales 126 fueron contratadas (103 contratos fijos y 23 contratos temporales). 565 personas se inscribieron en el la Agencia de Colocación de Cáritas y de ellos 259 realizaron entrevista por competencias, 59 participaron en los grupos laborales previos, 84 participaron en el programa de búsqueda activa de empleo y 31 personas participaron en el proyecto Talento+.

Retos de futuro

El director de Cáritas Diocesana de Zaragoza ha resaltado también los retos que enfrenta la entidad para la próxima campaña y los datos que más les preocupan siendo el acceso y el pago de la vivienda el más importante de ellos.

"Aunque sabemos que se va a ofrecer más vivienda social, el propio consejero Soro fue el que hace unas semanas decía que hay 11.000 solicitudes y que solo 3.000 van a ser favorables, van a quedar 8.000 pendientes", ha recordado Gómez. "No podemos asumir la mayor parte de lo que supone el desajuste social que está generando el tema de la vivienda. Somos colaboradores con la Administración pero no podemos solucionar ese problema", ha incidido. Gómez se ha referido a esta situación como "una alarma social", ya que si no se soluciona la cuestión residencial, la búsqueda de empleo se complica porque hay "falta la integración social".

Además, Gómez ha resaltado la brecha digital, el acceso al ingreso mínimo vital y la regularización de la situación de los inmigrantes como los otros temas en los que es vital la actuación. "El 98% de las personas que piden cualquier tipo de ayuda la necesitaría mañana mismo, no podemos dejar que el bajo acceso a internet o el excesivo papeleo afecta a la situación de muchas personas. Es necesario que se aceleren estos procesos y se den soluciones reales", ha explicado Gómez.

Nueva campaña de sensibilización

Con motivo de la celebración del Día de la Caridad, Cáritas ha lanzado su campaña institucional. Este año, bajo el lema 'Somos lo que damos. Somos amor', la entidad busca "promover el amor por las personas , fundamentalmente las más pobres y excluidas de la sociedad". El director de la oenegé ha recalcado que esta es la labor de los 135 técnicos que trabajan en Zaragoza y los casi 1.000 voluntarios que desinteresadamente colaboran con las distintas actividades que se celebran a lo largo del año en todo el territorio que abarca la diócesis. "Nos dedicamos a acompañar y estar", ha recordado Gómez.