Los cirujanos reclaman más quirófanos para reducir las listas de espera en Aragón

Los cirujanos de los hospitales públicos de Aragón reclaman la disposición de más quirófanos para poder realizar operaciones quirúrgicas y no tener que acudir a las clínicas privadas. Los especialistas, que ya están operando desde hace días a pacientes derivados en el hospital Militar o en la Clínica del Pilar de Zaragoza, aseguran que el plan de choque del Departamento de Sanidad de la DGA «no resuelve nada» porque este tipo de acciones «son como sacar agua con un vaso de una piscina», apuntan.

«El problema es la falta de recursos. Nosotros queremos intervenir en la pública, pero no hay quirófanos ni flexibilidad y tenemos que ir a la privada, lo que le supone un dinero al Salud», asegura a este diario Jorge Albareda, jefe de Cirugía Ortopédica en el hospital Clínico de Zaragoza. En este centro, con 16 quirófanos, lo ideal sería «duplicar» los espacios para poder asumir la demanda.

De hecho, desde la semana pasada Albareda y su equipo están acudiendo, en horario de mañanas, a la Clínica del Pilar de Zaragoza para intervenir en la privada «cosas pequeñas» de Traumatología que no requieren de ingreso. «El próximo año el Clínico cumple 50 años y tenemos los mismos quirófanos que entonces. Sin embargo, cada vez hay más población, más envejecida y con más necesidades sanitarias. Hace diez años teníamos 100 operaciones de cadera al año y el año pasado hicimos 600. Es lógico que así suban las listas de espera», expone.

Dado que las urgencias, ya sean de Traumatología o de otra especialidad, tienen preferencia en el uso de un quirófano, los procesos menores «quedan relegados» y la falta de espacios hace que, en ocasiones, se tengan que posponer operaciones. «Este viernes nos han concedió un quirófano extra, pero para el jueves ya he tenido que reprogramar a muchos pacientes en lista de espera porque no hay hueco», cuenta.

La situación viene dada porque el fin de semana llegaron 26 urgencias al Clínico y el lunes había 14 pacientes pendientes de operar de urgencia. «Consecuentemente son intervenciones que repercuten en las de cirugía menor», explica Albareda. A ello se suma, según este especialista, las derivaciones de pacientes que llegan al Clínico desde Alcañiz, Tudela, la MAZ o la Clínica de Montecanal.

Mañana empiezan con Oftalmología en las privadas

En el caso de la Clínica del Pilar, desde la semana pasada se están derivando allí intervenciones de Traumatología con la previsión de poder hacer unas 90 operaciones que van desde el túnel carpiano en las manos hasta los juanetes en los pies o las artroscopias de rodilla.

Por su parte, en el hospital Militar (con quien el Salud tiene un convenio mediante el Ministerio de Defensa) se está haciendo lo propio con unas 45 intervenciones a la semana también de Traumatología. Esta especialidad es la que más lista de espera alberga, con más de 3.100 pacientes con demora de más de seis meses.

El Salud está negociando en estos momentos el convenio con la MAZ para derivar también allí pacientes dentro del plan de concertaciones con la privada.

Por otro lado, dentro del proceso de concertaciones con la privada mañana se iniciarán las operaciones de cirugía menor ambulatoria de Oftalmología en la Clínica del Pilar, donde se prevén hacer 70 intervenciones de catarata.

«Hay que tener en cuenta que en verano, con las vacaciones, hay quirófanos que no van a abrir por las tardes. Eso va a suponer seguir con los retrasos. Ahora tenemos más tecnología y más diagnósticos de todo, más tempranos, peor no hay salida para esas operaciones por no disponer de más quirófanos. La solución está clara: habilitar más», insistió Albareda.

